Bar Mosteiro, un rincón para disfrutar en buena compañía en Xunqueira de Espadanedo

VIDA

Desayunos, comidas por encargo y una variada oferta para compartir en un bar que se convierte en punto de encuentro y ocio para sus clientes.

Fachada de Bar Mosteiro.
Fachada de Bar Mosteiro.

Bar Mosteiro ofrece desayunos de bollería y tostadas para comenzar el día y una variada propuesta para comer en el propio local como pizzas, bocadillos y tablas de embutidos. Cuenta además con una terraza en la entrada, perfecta para disfrutar de un rato agradable. El establecimiento es también un habitual punto de encuentro, especialmente al mediodía, cuando los clientes se reúnen para echar una partida y disfrutar de la diana disponible en el interior. Además, ofrece servicio de comidas por encargo con menús cerrados para grupos de hasta 12-15 personas. Durante el invierno, los domingos tienen callos.

Dirección

Avda. Xunqueira, 79 - Espadanedo

Horario

De 07:00 a 23:00 de miércoles a lunes

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