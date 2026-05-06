Espadanedo cita al mejor ganado de la provincia

Las mejores cabezas de ganado vacuno, caprino, ovino y equino volverán a darse cita en Xunqueira de Espadanedo el 15 y 16 de mayo en la segunda Mostra de Gando que organiza la asociación agrogandeira A Espadana.

Este evento reunió a cientos de visitantes durante su anterior edición, que tuvo “unha aceptación de dez”, según explica Antonio Prieto, de la ganadería JPD, uno de los organizadores de la muestra.

Esta idea que nació en una reunión de amigos, “fíxose porque queremos pór en valor o sector primario da provincia e dalo a coñecer”, explicó Prieto, aclarando que “é a base productiva do noso Concello, e queríamolo potenciar a través do turismo”.

Aunque Prieto confiesa que la inexperiencia jugó una mala pasada en su primera edición, “aprendemos dos erros, desta volta están correxidos”, afirma, especificando que el aforo para la comida del sábado 16 de mayo tiene un límite de 400 personas, y recordando que la fecha límite para adquirir los tickets es el 11 y que no se venderán in situ durante el evento. “Este ano volvemos contar cunha participación moi boa, temos moitas gandeirías preparando xa os animais”, dijo, explicando que es obligatorio cumplir ciertos requisitos sanitarios.

El eventó arrancará el viernes 15 con la entrada del ganado por la tarde, antes de la ‘pancetada’ gratis y la sesión dj. El sábado por la mañana abrirá el recinto, dando paso a la entrega de premios a los profesionales, poniendo el foco en la trayectoria, la juventud y el trabajo de las mujeres ganaderas.

Además, habrá sorteos y juegos varios durante la tarde, que incluyen el levantamiento de alpacas y “algún sorpresa” que se reserva la organización.