El grito que salvó una vida en Ourense: "Escoitei berros de "socorro, socorro", xa empecei a ollar para abaixo e vin o coche”

Alfonso Caneiro, en el lugar donde encontró el pasado sábado a Raúl, quien había sufrido un accidente más de 24 horas antes.

Las batidas para encontrar a Raúl, natural de A Teixeira, no estaban dando resultado este sábado y el reloj seguía sumando minutos. El hombre había salido con su coche el viernes, sobre las 15,30 horas, desde el citado municipio hacia Santa Baia (Pereiro de Aguiar), pero no llegó a su destino y nadie sabía nada de él. Mientras la búsqueda continuaba, Alfonso Caneiro estaba viendo la final femenina del torneo de tenis de Madrid sin saber en ese momento que se iba a convertir en uno de los protagonistas de una historia de película.

“Estaba o partido no momento máis interesante, eran ás seis e vinte e dixen: ‘Mellor vou camiñar que despois non me da tempo”, cuenta Caneiro. La ruta elegida comienza en un camino muy cercano a su casa, en Xunqueira de Espadanedo, y la realiza unas tres veces por semana, ya que es una actividad que le encanta. “Gústame moito facela, veño moi habitualmente”, explica.

A pocos metros de empezar, escuchó varios gritos: “Socorro, socorro”. Él miró hacia atrás y no vio a nadie, por lo que al principio pensó que alguien le estaba gastando una broma. “Nesto síntoo outra vez e xa empecei a ollar para abaixo e vin o coche”, recuerda Alfonso Caneiro.

Restos del vehículo accidentado. | MIGUEL ÁNGEL

El vehículo estaba en un barranco al que se puede llegar por un pequeño camino que él conoce de otras veces. Allí se encontró a un hombre empapado, tendido al lado de un turismo, con la cabeza apoyada en un tronco. “Bastante fixo que saíu pola ventanilla do coche”, señala.

Cuando Alfonso Caneiro llegó le dijo que estuviese tranquilo que ya llamaba él al 112. Además, comprobó que no hubiese más ocupantes en el turismo, pero no vio a nadie más, y que el motor estaba frío, lo que le indicaba que el conductor llevaba bastante tiempo allí.

La curva de la OU-536 donde se salió el turismo. | MIGUEL ÁNGEL

“O que máis dicia era: ‘Faime falta o móvil”, relata la persona que lo encontró. El terminal finalmente fue encontrado por los servicios de emergencia unos metros más arriba. Además, el hombre estaba desorientado. “Dixo nun momento: ’Eu que fago aquí, non sei onde estou”, asegura Caneiro. Destaca la rapidez con la que llegaron los servicios de emergencia hasta el lugar, en apenas 15 minutos ya estaban allí.

Se desplazaron los bomberos de Maceda, Protección Civil de Xunqueira, sanitarios y la Guardia Civil. Alfonso los esperó en el margen de la carretera para que lo vieran los efectivos y supiesen dónde era el suceso. Una vez llegaron, trasladaron al conductor al Complexo Hospitalario de Ourense en un helicóptero medicalizado, donde permanece ingresado.

“Non notei nada raro”

Lo aislado del lugar donde cayó el vehículo explica por qué nadie más se percató del accidente. A unos metros de distancia, trabaja José Vázquez, en Alfarería Agustín. “O sábado pola mañá estiven aquí, pero non notei nada raro”, cuenta. Desde la tienda, los arbustos impiden ver dónde quedó el coche accidentado y el ruido de la carretera y la distancia con el barranco también imposibilitan escuchar cualquier grito.

Por ello, fue clave que Alfonso Caneiro decidiera dejar de ver el partido de tenis para dar un paseo, ya que su actuación pudo ser vital para que el conductor siga con vida, aunque él no se atribuye ningún mérito. “Salvou a vida el mesmo ao ter a forza de berrar. Un home de setenta e pico anos coas lesiones que tiña que ter e foi capaz de berrar tan forte para que se oira porque senón eu pasaría por aquí e non o vería”, asegura.