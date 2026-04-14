Espadanedo renovará dos retablos de su monasterio

El monasterio cisterciense de Santa María de Xunqueira de Espadanedo, fundando en la segunda mitad del siglo XII por Fenando II de León y enclavado en la Ribeira Sacra, verá dos de sus retablos restaurados tras la licitación de las obras por parte de la Xunta de Galicia, que ascienden a un valor de 48.370 euros. Así lo confirmó el director general de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, durante su visita a la iglesia del monasterio.

La representación de la Visitación.

Los retablos manieristas se sitúan en el cuarto tramo de la nave central de la iglesia, el de la Transfiguración y el de la Visitación, fueron hechos sobre el año 1620 por dos artistas diferentes, Juan de la Sierra y Alonso López, respectivamente siendo en ese año cuando el pintor Gonzálo Pérez se encarga de pintarlos.

Acompañado por el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, Miramontes explicó que los retablos que se restaurarán, “presentan un mal estado de conservación que requiren da nosa atención para ser recuperados e postos en valor para a nosa veciñanza e para as xeracións futuras”. El párroco responsable de la iglesia, Manuel Cid, afirmó su alegría por la noticia, haciendo hincapié en su interés por “tratar de recuperar o patrimonio que temos, para o que moitas veces non temos recursos. Seguimos traballando e loitando para conseguilo”.

Los retablos presentan deficiencias en la estructura y la madera de soporte, con alteraciones importantes que debilitan sus propiedades mecánicas. Así, se visualizan desajustes estructurales, derrumbes, desensamblajes, grietas y muescas, pérdida de volumen y añadidos ajenos a la obra, además de la presencia activa de insectos xilófagos y patologías en las policromías, como falta de adhesión y desprendimiento de estratos, repintes, suciedad, oxidación del barniz y oscurecimiento general de la superficie por el humo.