La Fornada devuelve las tradiciones a Niñodaguia, en Xunqueira de Espadanedo

La Fornada Tradicional vuelve a Niñodaguia, en Xunqueira de Espadanedo, en su sexta edición los próximos 10 y 11 de abril, enmarcada dentro de los Días Europeos de la Artesanía. La cita busca revivir las tradiciones más arraigadas a la alfarería y al modo de vida de sus vecinos durante el siglo XX. Niñodaguia, reconocida por su olería tradicional y su materia prima única, el “barro amarelo”, también está estrechamente ligada a los callos, el producto gastronómico protagonista de la jornada.

La celebración comenzará a última hora de la tarde del viernes 10 de abril, cuando se hará un recorrido por la aldea para recoger las piezas que se van a “enfornar” al día siguiente. Será la mañana del sábado 11 cuando se vuelvan a encender los antiguos hornos y hagan acto de presencia las apañadeiras, figuras femeninas fundamentales en el desarrollo de la profesión.

Antes de la paparota popular, Irma Macías actuará acompañada de las apañadeiras, para abrir el apetito. Además de empanada y bica, los asistentes a la comida podrán disfrutar de los callos y el vino en cuncas y cañas hechas de barro. Después de comer dará comienzo el fiadeiro popular y la troula. Para acompañar la música, se celebrará un obradoiro de baile tradicional por cuenta de la Escola Seisporoito.

A media tarde darán comienzo las visitas al Museo de Olería, y a las 21,00 horas será el turno de la cena popular. Para rematar la jornada, a las 22,00 horas, dará comienzo la foliada libre. Desde la organización invitan a todos a acudir con vestimentas de comienzos del siglo XX.

Afalrería de Tioira

Dentro de los Días Europeos de la Artesanía, la alfarería de Tioira también será protagonista gracias a la Olería do Batán, en Baños de Molgas, quienes serán los encargados de acoger una demostración el sábado 11 de abril en horario de mañana y tarde, y una experiencia de modelado en el torno el domingo. La cita cuenta con plazas limitadas y las inscripciones se realizan en la página de la Asociación de Artesáns de Ourense.