¿Sabe usted que los mejores muralistas del mundo escogen Ourense para sus obras?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Xunqueira de Espadanedo contará con un mural de Diego As

Mural de Diego As en Xunqueira de Espadanedo
Mural de Diego As en Xunqueira de Espadanedo

¿Sabe usted que los mejores muralistas del mundo siguen utilizando los rincones de la provincia como lienzo? ¿Que el lucense Diego As está rematando en el Museo de Olería de Niñodaguia, en Xunqueira de Espadanedo, su segunda pieza en este concello? ¿Que esta segunda obra detalla las tradicionales olas de barro y a las apañadeiras, la figura femenina fundamental en su historia alfarera?

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