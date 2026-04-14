¿Sabe usted que regresó la Fornada Tradicional a Niñodaguia, en Xunqueira de Espadanedo?

¿Sabe usted que la aldea “cacharreira” de Niñodaguia, en Xunqueira de Espadanedo, regresó al pasado este sábado en su VI Fornada Tradicional? ¿Que uno de los antiguos hornos comunales volvió a cocer las piezas de barro? ¿Que cuando ya estaba todo listo para encender el fuego, faltó algo con que hacer chispa? ¿Que fue un vecino de A Limia el que ofreció su chisqueiro? ¿Y que viva el arte de Niñodaguia?