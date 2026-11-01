Xunqueira de Espadanedo reluce con su nueva imagen: nuevos murales y tótems informativos

El Concello de Xunqueira de Espadanedo ha culminado recientemente su ambicioso “Proxecto de embelecemento e valorización dos recursos turísticos de Xunqueira de Espadanedo”, una iniciativa que busca embellecer el municipio uniendo el legado patrimonial de la comarca con las expresiones artísticas más vanguardistas.

Es fundamental que, a pesar de mantener intacta la esencia de las costumbres ancestrales, los municipios rurales apuesten por utilizar nuevas técnicas artísticas totalmente adaptadas a los nuevos tiempos para perpetuar su memoria. El arte urbano y el grafiti se revelan así como herramientas perfectas para conectar la tradición con las nuevas generaciones, y este impacto se multiplica exponencialmente cuando las obras están realizadas por creadores de tan alto nivel internacional como el reconocido muralista lucense Diego As.

El mural en Pardeconde. | CONCELLO DE XUNQUEIRA DE ESPADANEDO

El artista acaba de rematar un trabajo doble que plasma la profunda tradición del municipio en dos obras de gran formato. En la localidad de Pardeconde, el lucense ha inmortalizado magistralmente a los emblemáticos “felos da montaña”, la figura central del singular Entroido de esta sierra, capturando su genuina fuerza visual. Por otra parte, en el núcleo de Niñodaguia, Diego As rinde un sentido homenaje al histórico legado alfarero de la zona retratando la “fornada”, el arduo proceso tradicional de cocción del barro autóctono. Este diseño refleja a una de las populares “apañadeiras”, la figura femenina fundamental en este antiquísimo oficio artesanal.

Además de estas pinturas murales que ya decoran el paisaje, el plan de embellecimiento municipal se completa con la instalación de dos tótems de bienvenida y un panel informativo dedicado al histórico Monasterio. Esta actuación ha sido subvencionada por la Axencia Turismo de Galicia, con una inversión de 29.947,50 euros.