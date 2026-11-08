¿Sabe usted que Xunqueira de Espadanedo se evitó un nuevo “Ecce homo”?

¿Sabe usted que la restauración de un busto relicario del monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadanedo ha dado que hablar? ¿Que si los restauradores se hubiesen marcado un “Ecce homo”, ahora estarían por todas las redes sociales? ¿Que hacerlo bien no atraerá tanta atención? ¿Que “el que come callado, come dos veces”, y seguro que el buen hacer les abrirá más puertas que ser “trending topic”?