Aíto: “Zídek aporta en todo y es un muy buen tirador”

El COB se acerca a su primer amistoso de la pretemporada, este sábado ante el Oviedo en Benavente (12:30 horas), y lo hará con algunas de sus piezas más importantes todavía sin incorporarse al equipo. El pívot Javi Nicolau se mantiene haciendo trabajo de recuperación para superar molestias físicas que lo tienen fuera del grupo, pero además están convocados con sus selecciones el base Toms Leimainis (Letonia) y el ala-pívot Jan Zídek (República Checa).

Este fin de semana afrontan todas las selecciones los partidos oficiales de la ventana FIBA, pero algunas han disputado partidos amistosos de preparación, como es el caso de la República Checa, que además se enfrentó a la vigente campeona del mundo y de Europa, Alemania, y a la subcampeona de Europa, Turquía. En los partidos brilló el cobista Jan Zídek, con una selección con el ex ACB Lubos Barton al mando y el probablemente mejor entrenador de la historia del baloncesto español, Aito García Reneses, como ayudante.

“Es un chico que juega siempre con mucho interés, mucha energía. Es muy buen tirador y trabaja aportando un poco en todos los sentidos, en defensa, en rebote, y en alguna penetración también. Y bueno, está haciendo un muy buen papel”, asegura Aíto desde la concentración de Chequia.

28 puntos en 2 partidos

Los números y el juego de Zidek fueron brillantes. 12 puntos ante Alemania y 16 contra Turquía, ante defensores como Kramer, Da Silva, Bonga, Osmani o Yurseven, jugadores de máximo nivel en la Euroliga en los dos rivales. “Lo que pasa, y eso también es destacable, es que los dos partidos que hemos jugado han sido contra Alemania y Turquía, y podemos decir que es un nivel que espero que sea más alto que el que nos vamos a encontrar en los dos próximos partidos (Noruega y Bélgica)”, explica el técnico ya con mentalidad competitiva. Y añade: “El nivel que ha mostrado es nada menos que ante campeones de Europa y del mundo. Sin embargo, Chequia es un poco más modesta y lo que se tiene que hacer es lo máximo posible en todos los partidos que juegue”.

Relacionado Zidek es un jugador versátil y con muy buena puntería

García Reneses destaca de Zídek la misma virtud que lo hizo destacar en el Tizona y que motivó al COB a ficharlo, la puntería y la facilidad anotadora: “Si tiene una oportunidad no duda ni un momento y además también tiene muy buena capacidad para ir hacia dentro, pero sobre todo tira muy bien”. Viniendo de quien viene el elogio, deja clara la capacidad del jugado cobista, que se incorporará a su equipo el próximo martes. Ahí también tiene buenas palabras sobre el jugador: “Es un chico que entrena muy bien todos los días. Es un jugador muy entrenable, por supuesto que sí”.

Zídek lleva la calidad en los genes. Su padre jugó en la NBA y su abuelo fue doble medallista en Eurobaskets. Aíto lo recuerda bien: “Vi jugar en Praga a su abuelo, que me gustó muchísimo, era más pívot que él (Jan), porque él es un, vamos a decir, un cuatro más abierto. Pero su abuelo me gustó muchísimo cuando vine hace 1200 años a ver jugar el campeonato de Europa”, bromea un entrenador que ha cumplido 79 años.

“Espero que pueda estar arriba el COB”

Antes de terminar la entrevista, envía un mensaje a un COB contra el que se enfrentó muchas veces en la Liga ACB: “Espero que a Jan le vaya bien en estos partidos que vamos a jugar y luego en Ourense durante la temporada. El año pasado subieron el Obradoiro y el Coruña y vamos a ver si este año puede hacerlo también el Ourense. Sé bien quién es el entrenador y espero que tengan un equipo que pueda competir para estar en la parte alta de la tabla”. Palabra de Don Alejandro.