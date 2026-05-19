Zidek es un jugador versátil y con muy buena puntería
Lo conocí hace muchos años, en un Clinic en Chequia antes de irse a Estados Unidos. Me lo presentó su padre, yo ya lo conocía de su etapa en España y son una saga muy importante allí. Cuando jugamos la precalificación para el preolímpico él no vino porque estaba en otra selección para la Universiada, en la que fueron campeones a nivel mundial, y durante las ventanas no pudo venir tampoco porque estaba en Estados Unidos, pero en el verano siguiente ya se incorporó y se ganó el puesto porque era un cuatro muy importante para nosotros y jugamos el Eurobasket.
Era un jugador que nosotros ya estábamos siguiendo cuando yo estaba en el Tizona. Lo que me parece muy destacacable es que un jugador de una familia que ha triunfado tanto en el baloncesto y que venga del baloncesto universitario venga a un equipos de Segunda FEB y no a equipos de primeras divisiones europeas. Eso quiere decir que aspiraba a ir poco a poco y de menos a más. En Ibiza se adaptó al baloncesto europeo y fue cogiendo confianza, ha progresado muy bien en el Tizona y ahora da un paso más fichando en Ourense.
Es un jugador que tira de tres puntos con mucha determinación y que se ha ido dando cuenta de que puede hacer más cosas. Desde la amenaza de tres puntos puede generar ventajas en el uno contra uno, puede jugar cerca del aro, porque tiene los recursos y puede rebotear. Físicamente ha ido mejorando mucho sus piernas. Es un jugador que está en pleno proceso de formación en Europa.
En el Tizona jugaba a veces de cuatro y, como jugaba a veces con Parrado, también ha jugado de cinco. Podemos definirlo como un jugador versátil, porque en momentos determinados también puede jugar como un tres grande o como un cinco pequeño.
Lo veo como un jugador que tiene que evolucionar a no solo ser un especialista en el tiro de tres puntos. Ha ido jugando más y más partidos y lo importante ha sido coger confianza en hacer dos o tres cosas muy bien y cuando las consolidas puedes hacer una cuarta. Su temporada denota que hay una evolución y además quiere decir que puede seguir progresando y él va en ese camino.
Es un jugador que tiene muy buena puntería. Su nivel de acierto también quiere decir que selecciona bien. No duda nunca para tirar. Para mí la valentía en el baloncesto actual es un fortaleza muy importante para tener un equipo, porque la valentía se contagia.
Se adapta al juego rápido de Moncho López, a las estructuras con las que juega y es un jugador que puede rebotear, que ahora mismo es una parte muy importante del juego del COB.
