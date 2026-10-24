La ambición del COB viste bata blanca

Tras el sorbo copero, regresa lo serio. La Primera FEB pide paso con toda su exigencia. Y es ahí donde el COB intentará enderezar el rumbo que se ha escorado ligeramente con dos derrotas consecutivas, suavizadas por el triunfo el pasado miércoles en la Copa España. No será una misión sencilla. Los cobistas visitan a un Palencia que presume de una plantilla de altura y sufre unas ligeras dudas tras sus últimos tropiezos. Por si no fuera poco pelear contra un adversario de calidad, el COB luchará contra sus propios males, encarnados en los problemas físicos.

Porque esto es lo que condiciona el plan de partido. El equipo ourensano se planta en Palencia con la baja de Marc García por lesión, la salida de Sergio Rodríguez tras finalizar su contrato temporal y con un Valentino Pinedo que no entrenó tras el golpe en la rodilla sufrido ante el Prat y que, de participar, lo hará limitado. La buena noticia de la última sesión en el Pazo la protagonizó Martín Fernández, que se ejercitó y jugará. Zídek, a pesar de esos molestos calambres que le han sacudido, no tendrá problema para salir a jugar. Con todo eso, dos jugadores júnior en la lista: el habitual Darío Pérez y Fabio Echave.

Plan de partido

“El equipo está, como siempre, mentalizado. En eso estamos logrando ser bastante consistentes. Noto a todos los jugadores motivados por volver a la senda de la victoria en la Liga, conscientes del grado de dificultad del partido. No llegamos en la situación ideal. Son tres partidos en ocho días, con dos viajes de por medio. Y luego con los problemas físicos conocidos. Va a ser un partido de mucha exigencia. Jugamos contra un equipo que mete mucha intensidad, que es muy agresivo y que se generan muchas faltas en el partido”, analiza Moncho López, entrenador del COB sobre lo que espera encontrarse sobre el terreno.

En esta situación, los que estén tendrán que redoblar esfuerzos. El regreso de Martín Fernández da oxígeno en una línea exterior en la que Leimanis y Russell tendrán que compensar los puntos que se pierden sin Marc García. Por dentro, Javi Nicolau se estrenará en la competición liguera tras sus buenas sensaciones y minutos positivos en la Copa. Importante por centímetros y galones, aunque no tenga el depósito de gasolina lleno todavía, porque por sesiones de trabajo aún estaría en el equivalente a la pretemporada.

Y es que es la gasolina va a jugar un papel clave. Con los recursos que tiene, el COB tendrá que repartir esfuerzos, conseguir el equilibrio entre apretar el acelerador y no pasarse de frenada. Acostumbrados a un ritmo rápido y alegre, tendrán que ver como casa esa idea con las piernas y los pulmones. “Tenemos la necesidad de hacer rotaciones más cortas, de a veces tener que cambiar jugadores no por cuestiones tácticas, sino por el riesgo que hay de que algunos empeoren físicamente. A ver si logramos ser competitivos. Es un partido, para nosotros, que será como una cuesta arriba permanente. Entonces, si logramos estar al mismo nivel de exigencia física que pone el Palencia, que es un equipo muy agresivo en los contactos y con mucha presión, si aguantamos eso y somos competitivos, tratar de llegar a un final abierto donde ojalá lo que decida todo sean los detalles”.

Potencial

En la otra trinchera espera un rival que cuajó tres partidos y medio de mérito: su trío de victorias y la primera mitad ante el Estudiantes. En Madrid acabó perdiendo, al igual que en Copa contra el Cantabria. Presumen de una mezcla de continuidad (Jakovics, Borg, Muñoz, Vucetic y Vrankic) y llegadas de alto voltaje, con los puntos de Littleson, los galones de Dani Pérez o los centímetros de Ngom.

Un examen de nivel para el equipo ourensano. Tanto por lo que tiene en frente como por lo que no tiene en su interior.