Próximo rival del COB: el Palencia está y se le espera

El ritmo no para en la Primera FEB. Con el primer trago de Copa superado y sin tiempo para descansar del esfuerzo, la Liga llama a la puerta del COB. Lo hace con un duelo de categoría, en una pista con solera y ambiente. Los ourensanos rendirán visita mañana al Palencia de toda la vida. Una plantilla de nivel, creada para pelear por lo máximo y que deja siempre que otros se lleven la fama para, intentar, ser ellos los que cardar la lana. Comenzaron bien, pero llegan al duelo tras dos derrotas seguidas, una en cada competición. Sucumbieron ante el Estudiantes el pasado fin de semana, a pesar de dominar la primera mitad, y fueron eliminados del torneo del KO en Cantabria. Habrá que ver qué puede más, si las dudas o las ganas.

Un Palencia que tiene un poco de todo: tiro, centímetros, músculo, caras nuevas o continuidad. Siempre tratando de equilibrar la balanza, sin fuegos artificiales pero con fiabilidad. Entre los que siguen del pasado curso, Josip Vrankic está siendo el más regular y destacado en el comienzo de curso. Elegante y efectivo. Jakovics está reñido con el tiro de tres (peligo), pero está fino en lo demás. Borg y Muñoz aportan experiencia en las parcelas que dominan y Vucetic es duro y contundente en la zona.

Inversión

A partir de ahí se abrió el capítulo de llegadas. Los palentinos volvieron a pescar en Gipuzkoa para fichar a Ngom, una “torre” de 2,18 que intimida y juega por encima del aro. Interesante par para un Nicolau de vuelta. Para la zona, aunque con vocación y alma exterior, también aterrizó De Graaf, con margen de progresión, y un Bieshaar con experiencia y contrato temporal. Desde Zamora llegaron Álvaro Martínez y Toni Naspler dispuestos a dar un paso adelante en su carrera, con Dani Pérez y sus innumerables años en ACB aportando experiencia. Aunque de las incorporaciones exteriores la de más brillo es la de Littleson. Puntos en Cantabria, puntos en Menorca y, desde el verano, referencia exterior en un proyecto con las miras más elevadas. Ha comenzado la temporada haciendo lo que mejor sabe hacer y hay que tener mil ojos puestos encima. Al frente de todos ellos está el técnico Natxo Lezkano pizarra en mano, una autoridad en el conjunto morado.

Un equipo con argumentos de sobra para batallar por el premio gordo, aunque sea por el camino largo. Y una prueba de nivel, otra más, para un COB que mira hacia la enfermería para ver de qué dispone y de qué carece.