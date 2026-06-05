La base se va de campus: el Basketcamp COB-Bball da un paso adelante en Ourense

Para su cuarta edición, el Basketcamp COB-Bball da un paso adelante. El campus llegará al Pazo Paco Paz del 22 de junio al 4 de julio con niños y niñas nacidos entre el 2028 y el 2009 como protagonistas. La cita, que todavía mantiene las inscripciones abiertas, fue presentada por Diego Regueira (presidente cobista), Diego Seara (coordinador de cantera COB-Bball), Jorge Pumar (diputado provincial) e Isaac Vázquez (jugador del COB).

El campus se desarrollará en horario de mañanas, para favorecer la conciliación de las familias en las vacaciones escolares. Desde las 08:30 horas ya podrán acudir los participantes, hasta las 14:00 horas. Y sobre la pista, formación y diversión se darán la mano con un elenco de técnicos de primer nivel, entre ellos, los del primer equipo del COB, con Moncho López a la cabeza. También jugadores se dejarán caer para trabajar con los jóvenes y contarles sus experiencias. Martín Fernández, Martín Iglesias o el propio Isaac Vázquez están confirmados en un cartel en el que la internacional ourensana Paula Ginzo ejercerá de madrina.

“Nos hace sentir muy bien el formar parte del día a día de los niños y niñas de la cantera del COB y abrir las puertas de un campus en un espacio espectacular como es el Pazo”, destacó Regueira, mientras que Seara habló sobre el cartel y los profesionales que incluye en esta edición. “Hemos completado el staff con un nutricionista, un preparador físico, un fisioterapeuta y, sobre todo, con la madrina Paula Ginzo, que estará varios días”.

Desde la Diputación de Ourense, Pumar destacó “el cariño que recibe y el potencial que tiene la cantera del COB por parte del club”. E Isaac Vázquez, ourensano que puede presumir de haber llegado al baloncesto profesional trabajando desde la base, destacó “la importancia de mantener enganchados a los niños al baloncesto en unos tiempos que son complicados”. Todo preparado para que las canastas pidan paso entre risas y aprendizaje.

Presencia cobista en Lalín junto al Basketdeza

Presencia cobista en Lalín junto al Basketdeza. | COB

El COB trabajará codo con codo con el Basketdeza en la celebración de su campus en Lalín, del 6 al 10 de julio. Una delegación capitaneada por Moncho López y los jugadores Martín Iglesias y Diogo Seixas participaron en la presentación.