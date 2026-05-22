El COB lanza el guante para ilusionar al Pazo

El COB 2026/2027 ya tiene renovaciones, algún fichaje y ahora también campaña de abonados. Desde el próximo martes, 26 de mayo, podrán empezar a renovar sus carnets los abonados de la última temporada con un doble mensaje: confeccionar “el equipo más competitivo posible” y conseguir que cada partido sea “mucho más que cuatro cuartos de baloncesto”.

La campaña estará dividida en tres fases. La primera de ellas, destinada exclusivamente a las renovaciones, se desarrollará desde el 26 de mayo hasta el 12 de junio. Los precios oscilan entre los 200 euros de la zona más cara y los 20 euros para los más pequeños. En esta etapa también se abrirá la reserva para los palcos VIP a pie de pista.

Fases para nuevas altas y descuentos por prontitud

La segunda fase comenzará a continuación para nuevos socios o aquellos que no renovaron a tiempo. Para premiar a los más madrugadores, los precios en este periodo se incrementarán en un 10 por ciento respecto a la primera fase. Durante este tramo también se potenciará la Grada de Animación, un proyecto que el club busca convertir en el motor del Pazo mediante un grupo de trabajo específico.

El abono incluirá todos los encuentros de la liga regular de la Primera FEB en Ourense, así como los amistosos en la ciudad. Además, quienes se abonen en las dos primeras fases tendrán acceso gratuito al Torneo As Burgas Basket Cup, cuyo cartel se anunciará próximamente. Es importante destacar que la reserva de asientos para antiguos abonados solo se mantendrá hasta el 30 de junio.

Última oportunidad y sentimiento de ciudad

Finalmente, el club abrirá una tercera fase a partir del 17 de agosto para los más rezagados. En este caso, el carnet ya no incluirá el acceso al torneo de pretemporada. El club busca con esta estrategia superar la masa social de la pasada campaña y consolidar la ilusión que rodea al baloncesto local.

En un comunicado, el club destaca que el COB aspira a ser "un sentimiento compartido por toda una ciudad" y un lugar donde "emocionarse y sentirse parte de algo especial". Con el concepto de “Pertenencia” como eje central, la entidad busca que el baloncesto en Ourense siga siendo un punto de encuentro social y deportivo ineludible cada fin de semana.