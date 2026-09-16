Canastas de élite en el Pazo con el As Burgas Basket Cup

El baloncesto pide paso en la recta final del mes de septiembre y el Pazo ha reservado fechas destacadas para disfrutar del deporte referente en Ourense. La próxima semana arrancará la Primera FEB para el COB, pero antes, desde hoy hasta el sábado, se podrá ver un torneo de máximo nivel tanto femenino como masculino.

Cortan la cinta las chicas y lo hacen con un cartel de lujo, encabezado por un Ensino que viene de proclamarse campeón de la Copa Galicia, que la campaña pasada se metió en los play off y que tiene a un ourensano, Suso Garrido, como brújula: “El torneo femenino, que es la parte que me toca, hay que darle un plus. Este año se amplió a un equipo más, pasando de un triangular a un formato de semifinales y final. Le da un aliciente competitivo mayor y juntas en pretemporada a equipos que van a participar en Europa. Hablamos de tres equipos con competición europea. Nos viene muy bien. Sabemos el esfuerzo que hacen la Diputación y el COB para organizarlo, y es un muy buen aliciente para que la gente venga”.

Las lucenses disputarán la primera semifinal ante el Araski (18:00 horas). “Es uno de los equipos clásicos de la liga. Prácticamente, todos los años pelean por los mismos objetivos que nosotros: primero la salvación, y luego quedar lo más arriba posible. Siempre arman equipos muy compactos y sólidos. Se debe mucho a su entrenadora, Madelén Urieta, una clásica con mucha experiencia en la liga. Siempre es un equipo muy rocoso y duro”, pronostica Garrido.

A las 20:30 horas se disputará la segunda semifinal entre el Avenida y el Benfica: “Avenida ha tenido esa reestructuración en el presupuesto. Son el equipo con más ligas y copas ganadas en los últimos años, pero se les han adelantado los transatlánticos con estructuras ACB. Yo los defino como el mejor de los equipos “mortales”. Han tenido que reestructurarse, pero el año pasado hicieron una muy buena temporada clasificándose en Europa y llegando a las finales de liga. Por otro lado, Benfica es el equipo campeón en Portugal. Compiten todos los años en Europa y vienen con el que creo que es el mejor entrenador portugués de la actualidad, Ricardo Vasconcelos. Es un equipo muy físico, de corte muy europeo y agresivo jugando”.

Para mañana, el tercer y cuarto puesto y la final, con los mismos horarios, y el viernes el masculino con el COB como anfitrión.

Russell: “Estamos trabajando en la dirección correcta”

Sesan Russell, uno de los fichajes del COB de este verano, fue presentado oficialmente por su padrino, Neumáticos Orentino, aunque lleva ya bastante sudado en entrenamientos y amistosos. Llega de Segunda FEB y el salto ni le asusta ni le preocupa. “Estoy emocionado por unirme a este equipo y a este proyecto. Estamos trabajando en la dirección correcta”, explicó el londinense.

En sus primeras semanas en Ourense, Russel confirmó lo que esperaba. “El entrenador está exigiendo, y eso es exactamente lo que esperaba. Es uno de los mejores técnicos de España y no esperaba menos. Tengo las orejas atentas, los ojos abiertos y trabajo y más trabajo. Puedo decir que el equipo va a tratar de hacer un juego excitante y queremos hacerlo junto a nuestra afición”, destacó el exterior cobista.