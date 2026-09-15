COB Ourense: calendario de partidos, abonos y plantilla de la temporada 26-27

La guía del COB para la temporada 2026-2027.

Una temporada más, el baloncesto vuelve a llenar Ourense de emoción, canastas y grandes partidos. El Pazo dos Deportes Paco Paz regresar a ser el fortín del COB para sus encuentros de Primera FEB.

El conjunto ourensano mantiene a Moncho López al frente del banquillo y fue uno de los primeros equipos en moverse en el mercado para confeccionar una plantilla que les permita competir en la zona alta y volver a pelear por los playoffs.

La competición está a la vuelta de la esquina y la bocina del Pazo vuelve a sonar el fin de semana del 25 al 27 de septiembre, con el COB recibiendo al Grupo Ureta Tizona Burgos en el estreno liguero.

Sesan Rusell, nuevo jugador del COB, saluda a los canteranos durante la presentación oficial del la temporada. | Alán Pérez

Calendario de partidos del COB

La temporada regular de Primera FEB vuelve a ofrecer un calendario cargado de partidos y con el objetivo de llegar al tramo decisivo de la competición en las mejores condiciones.

El COB comienza la temporada ante su afición y también cierra la fase regular en el Paco Paz. El primer rival es el Tizona Burgos, mientras que el último encuentro tiene al Granada como visitante.

Este es el calendario completo del COB en la fase regular:

Documento Calendario Primera Feb, temporada 2026-2027 Consúltalo

Partidos del COB en el Paco Paz

Los de Moncho López comienzan la temporada ante su público y durante la fase regular disputarán 17 encuentros como locales.

El calendario presenta dos tramos con dos partidos consecutivos en el Paco Paz. El primero llega en octubre, con los duelos ante Grupo Alega Cantabria y HLA Alicante en las jornadas 3 y 4. El segundo es en enero, con Gran Canaria y Palmer Basket Mallorca como rivales en las jornadas 15 y 16.

Estos son todos los partidos del COB como local:

Jornada 1 — 25-27 septiembre: COB - Grupo Ureta Tizona Burgos

Jornada 3 — 9-11 octubre: COB - Grupo Alega Cantabria

Jornada 4 — 16 octubre: COB - HLA Alicante

Jornada 6 — 30 octubre: COB - Fibwi Palma

Jornada 8 — 13 noviembre: COB - Insolac Caja 87

Jornada 10 — 4 diciembre: COB - Alimerka Oviedo

Jornada 12 — 18 diciembre: COB - Bueno Arenas Albacete

Jornada 15 — 8 enero: COB - Gran Canaria

Jornada 16 — 12 enero: COB - Palmer Basket Mallorca

Jornada 18 — 29 enero: COB - Palencia Baloncesto

Jornada 21 — 14 febrero: COB - Flexicar Fuenlabrada

Jornada 24 — 9 marzo: COB - Inveready Gipuzkoa

Jornada 26 — 19 marzo: COB - Hestia Menorca

Jornada 28 — 2 abril: COB - Coto Córdoba CB

Jornada 30 — 16 abril: COB - Caja Rural CB Zamora

Jornada 32 — 25 abril: COB - Movistar Estudiantes

Jornada 34 — 7 mayo: COB - Granada

El cobista Martín Iglesias busca lanzar ante la oposición de Kristensen. | Brenda Blanco

Cómo se actualizan los horarios

Las fechas que aparecen en el calendario corresponden a las jornadas previstas y los horarios concretos se van a ir confirmando a medida que avance la temporada.

Los aficionados pueden consultar las modificaciones y horarios definitivos de cada partido a través de La Región, que sigue la actualidad del COB durante todo el año de manera interrumpida.

Abonos del COB

El COB puso en marcha a finales de mayo su campaña de abonados para la temporada 2026/27. La primera fase estuvo dirigida a los socios de la pasada temporada y a los titulares de palcos VIP, mientras que la segunda abrió la puerta a nuevas altas y a los abonados que no habían renovado.

Desde el 17 de agosto está activa la tercera fase de la campaña, dirigida a nuevas incorporaciones y a los socios que no renovaron en las fases anteriores. Los precios se mantienen en las mismas condiciones establecidas en la segunda fase.

El club mantiene todos los descuentos aplicados durante la última temporada:

20% de descuento a partir del segundo miembro de la familia

20% para clubes deportivos (no aplicable en pista)

20% para jubilados y personas con discapacidad (no aplicable en pista)

30% para padres de jugadores juveniles (no aplicable en pista)

30% para personas desempleadas (no aplicable en pista)

El Pazo aplaudió a un COB que lo dejó todo ante el Palencia. | Xesús Fariñas

Quienes se beneficien de algún descuento deberán enviar al club por correo electrónico la documentación justificativa correspondiente junto con el comprobante de pago.

Los abonados sin descuento podrán tramitar su tarjeta online. Los aficionados recibirán su tarjeta en formato digital mediante código QR o podrán solicitar una tarjeta física por un coste adicional de 3 euros (excepto jubilados y personas con discapacidad). Esta medida busca fomentar el uso del formato digital y reducir el impacto ambiental.

Precios y modalidades

Adulto:

Zona Pista: 220 €

Zona Grada: 187 €

Jóvenes (15 a 25 años)

Zona Pista: 220 €

Zona Grada: 94 €

Niños (5 a 14 años)

Zona Pista: 220 €

Zona Grada: 50 €

Infantil (2 a 5 años)

Zona Pista: 220 €

Zona Grada: 22 €

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Plazos y dónde abonarse

La tercera fase de la campaña permanece abierta desde el 17 de agosto. Los aficionados interesados pueden realizar el trámite en las oficinas del Pazo Paco Paz.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Entradas sueltas por partido

Quienes no quieran adquirir un abono también pueden acudir al Pazo para disfrutar de partidos concretos durante la temporada.

Para ello, les recomendamos

Consultar el calendario de partidos como local.

Elegir los encuentros a los que quieren acudir.

Adquirir la entrada en las taquillas del recinto.

Plantilla del COB

Galería | El COB arranca la temporada presentando en sociedad a sus equipos | Alán Pérez

El COB comenzó a trabajar en la confección de su plantilla prácticamente desde el final de la temporada anterior. El club apostó por combinar continuidad y nuevas incorporaciones para afrontar una temporada exigente en Primera FEB.

Jugadores como Martín Fernández, Diogo Seixas, Martín Iglesias y Sean McDonnell continúan en el proyecto, mientras que el equipo ha incorporado siete caras nuevas.

Altas y bajas

De la plantilla de la temporada anterior continúan cuatro jugadores:

Diogo Seixas

Martín Fernández

Martín Iglesias

Sean McDonnell

El capítulo de incorporaciones está formado por:

Xabi Oroz — Súper Agropal Palencia

Toms Leimanis — KR Reykjavík

Sesan Russell — Amics Castelló

Marc García — Górnik Wałbrzych

Javier Nicolau — Inveready Gipuzkoa Basket

Jan Zidek — Grupo Ureta Tizona Burgos

Eddy Valentino Pinedo — Saint Francis (NCAA)

Entre las salidas están:

Rafa Lisboa → HLA Alicante

Isaac Vázquez → Bàsquet Girona

Sergi Huguet → Fibwi Palma

Kentwan Smith → SCM Timișoara

Adin Vrabac → Bosna BH Telecom

Romaro Gill → HLA Alicante

El nuevo COB se va a reencontrar durante la temporada con algunos de sus antiguos jugadores. Rafa Lisboa y Romaro Gill militan ahora en el HLA Alicante, mientras que Sergi Huguet forma parte del Fibwi Palma.

Cuerpo técnico

Moncho López continúa al frente del banquillo del COB y afronta su tercera temporada consecutiva como entrenador del conjunto ourensano.

En el cuerpo técnico está acompañado por Isabel Lemos y Nuno Manarte. El técnico portugués se incorpora al proyecto 2026/27 como nuevo entrenador ayudante tras formar parte la pasada temporada del cuerpo técnico del CB Cartagena en Primera FEB.

El cuerpo técnico se completa con:

Moncho López — Entrenador

Isabel Lemos — Entrenadora ayudante

Nuno Manarte — Entrenador ayudante

Alberto Ramos — Nutricionista

David Albarrán — Fisioterapeuta

David Pérez — Preparador físico

Pablo Quintans Barros — Delegado

Toño Gómez — Utillero

En el apartado médico, el COB inicia una nueva etapa con Recoletas, que asumirá el servicio médico del club después de la salida de Benito Ramos y Luis Rodríguez tras 34 años de colaboración.

Ir al Pazo Paco Paz

El Pazo dos Deportes Paco Paz vuelve a ser el escenario de los partidos del COB en Primera FEB. El pabellón ourensano se ha convertido en uno de los grandes puntos de encuentro del baloncesto en la ciudad y otra vez va a acoger una temporada más la lucha del equipo por los objetivos marcados.

Para llegar desde el centro de Ourense en coche, una de las opciones es recorrer la calle Progreso y continuar hacia la avenida de Zamora, en dirección a la zona de Expourense.

Desde la red de carreteras, el recinto cuenta con conexiones a través de la A-52, OU-11, N-525 y OU-105.

El Pazo en el COB-Cantabria: una pena, pero toca pedir la hora. | José Paz

También existe la posibilidad de utilizar el transporte público. La línea 4, en dirección a Seixalbo, permite llegar hasta la zona de Expourense, mientras que la línea 3, en dirección a O Cumial, cuenta con parada en la avenida de Zamora ubicada en el número 160.

Para quienes prefieran desplazarse a pie, el recorrido desde el centro puede realizarse siguiendo el entorno del río Barbaña hasta alcanzar la zona del recinto.

Muchas son las vías que conducen a un mismo destino: el Pazo Paco Paz, donde el COB vuelve a buscar que cada partido ante su afición sea una nueva oportunidad para hacer de casa un fortín.