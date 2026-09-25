El COB abre el curso recibiendo en el Pazo al Tizona Burgos

Se pone en marcha la Primera FEB 2026-2027 y para el COB lo hace en casa, recibiendo en el Pazo mañana desde las 19:00 horas al Tizona Burgos.

Llegó la hora de que las buenas sensaciones dejadas durante la pretemporada (lo más próximo fue la final de As Burgas Basket Cup ante el Palencia) se trasladen a la competición oficial.

El COB de Moncho López, de los nuevos Zidek, Nicolau, Leimanis, Russell, Oroz y compañía, en el que siguen los McDonnell o Martín Fernández, se pone manos a la obra ante su público en un Pazo que debe ser también pieza clave en una temporada que arrancará con ánimos e ilusiones renovadas y con la idea de disfrutar de una competición de nivel.

Mañana, 19:00 horas Pazo Paco Paz