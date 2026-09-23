Pinedo, pívot del COB: “Tenía claro que Ourense era mi sitio”

Eddy Valentino Pinedo (él prefiere Valentino que Eddy) es una de las caras nuevas del COB de esta temporada y uno de los jugadores que marcará cuánto es capaz de subir el listón el equipo durante el curso. Formado en Murcia y tras completar su ciclo universitario en Estados Unidos, en Ourense tendrá su primera experiencia profesional: “Hablando con mis conocidos, tanto entrenadores como mi agente y otras personas, me quedó claro que Ourense era el club, por la experiencia de Moncho, también formando gente joven, como es por ejemplo Isaac Vázquez, y eso me ilusionó mucho, el hecho de que podía ganar tanto en el juego colectivo como individualmente”.

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El pívot reconoce que se está encontrando con un estilo de juego novedoso para él: “Es un poco más carga táctica en España. Se juega mucho uno por uno en Estados Unidos, es sobre todo la diferencia. Aquí juegas más táctico, muchas más jugadas, es un baloncesto que a mí me gusta más y en el que creo que, por el tipo de juego que tengo, me puedo nutrir más de ese estilo”.

Ilusión por el debut tras la pretemporada

Tras una pretemporada a la que fue uno de los primeros en incorporarse, el sábado toca el debut: “Tenemos mucha ilusión por empezar ya la temporada. Hemos estado preparando todo esto muy duro durante la pretemporada y se vio un poco ya en el torneo que hicimos de As Burgas, tanto contra Oliveirense como contra Palencia. Tenemos buen equipo y podemos competir contra cualquiera. Una pena que no ganásemos contra Palencia, pero al final nos llevamos las cosas buenas que hicimos y tenemos muchas ganas de jugar”.

La visión de Moncho López y el perfil de "conector"

Moncho López acompañó a Pinedo en su presentación, en la Cafetería Tribunal, que apadrina al jugador. El técnico explicó los motivos de su fichaje y las virtudes del pívot: “La verdad es que buscaba un jugador del perfil de Valentino y, analizando el mercado, vimos que existía la posibilidad de ficharlo. Sin que sea un jugador igual a Ben Krikke, la experiencia que yo tenía en mi primera temporada en Ourense con un jugador también llegado de la NCAA, capaz de jugar en las dos posiciones y sobre todo con un sentido muy colectivo del juego, los denomino conectores ofensivos. Son jugadores que saben muy bien qué hacer con el balón en la mano, cuándo jugar un cambio de lado de balón, pasar a un compañero, hacer un mano a mano o finalizar ellos. Me recordaba a Ben Krikke, que fue un jugador de gran rendimiento para nosotros. Pero además en este caso con un valor añadido, que conocía el baloncesto español porque se ha formado en España, ha jugado en las selecciones españolas, aparte de las cuestiones idiomáticas, me pareció que era un excelente perfil para nosotros y fue, desde el momento en que lo vimos y lo analizamos, nuestra primera opción. Lo queríamos tener aquí en Ourense sí o sí”.

Pinedo está cumpliendo con las expectativas que tenía el entrenador con su fichaje: “Como el equipo, ha aceptado el desafío de hacer las cosas mejor cada semana, crecer, que cada partido que jugábamos tuviésemos la percepción de que jugábamos mejor y de que hacíamos más cosas. Es un chico con una ética de trabajo muy buena, muy inteligente, sabe que no hay nada hecho, que la liga es muy dura para los debutantes. Es de los jugadores en los que difícilmente en el entrenamiento hay que apelar a más esfuerzo. Obviamente hay que corregir, pero creo que él mejor que yo sabe cuál es el camino que tiene que seguir”.

Moncho López estará en 'Zona COB'

El COB empieza el sábado la liga en la Primera FEB y esta noche, a las 21:00 horas, arrancará una nueva temporada del programa Zona COB, en Telemiño. Para el primer programa el invitado será el técnico cobista, Moncho López, que analizará la pretemporada y la actualidad de su equipo de cara al partido contra el Tizona.