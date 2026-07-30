El COB abrirá y cerrará la liga en el Pazo, ante el Tizona y el Granada

La hoja de ruta de la Primera FEB ha quedado marcada este miércoles con el sorteo de un calendario de competición que ha definido que el COB empiece y cierre la liga regular en el Pazo, el fin de semana del 25 de septiembre ante el Tizona Burgos y el del 7 de mayo de 2027 frente al Coviran Granada.

Volverá a ser una temporada muy intensa, prácticamente sin parones, y los pocos que hay se suplirán con jornadas dobles entre semana. Obviamente, no habrá competición el fin de semana del 25 de diciembre, pero por contra la primera vuelta, que finalizará el 17 de enero de 2027, se cerrará con cinco jornadas en tres semanas.

En una liga sin derbis gallegos y que de nuevo será asimétrica, el COB abusará del Pazo en las primeras jornadas, con cuatro duelos como local en las seis fechas iniciales: Tizona (Jornada 1), Cantabria (3ª), Alicante (4ª) y Fibwi Mallorca (6ª). El play off de cuartos de final se disputará en mayo, del 13 o 14 al 27 o 28, quedando la Final Four para los días 5 y 6 de junio. Antes, en enero, la Final Four de la Copa España, el 22-23 o 23-24.

Moncho López se muestra satisfecho con el sorteo y asegura que “es un buen calendario”. “Me gusta empezar en casa, da igual el rival y eso haremos. El hecho de jugar en el Pazo cuatro de las seis primeras jornadas creo que nos va a ayudar a la gestión de los entrenos, algo importante en el inicio de liga”.

Más preocupado está el entrenador cobista por otros aspectos, como el geográfico. “Será un año de muchos viajes en avión”. “Hemos perdido los derbis por los ascensos de los equipos gallegos, tendremos tres viajes a Baleares y uno a Canarias, además de varios desplazamientos alejados en la península como Córdoba o Sevilla. También habrá muchos partidos entre semana y su gestión cuando te tocan a domicilio siempre es más complicada. Esperemos no tener lesiones en esos periodos, como sí sufrimos la temporada pasada con Iglesias o Jürgens y dos o tres semanas de recuperación te hacen perder cuatro o cinco partidos”, añade.

Los favoritos de la categoría no visitarán el Pazo hasta 2027. En enero, el día 8 llegará el Gran Canaria en la Jornada 15 y el día 29 el Palencia, en la primera jornada de la segunda vuelta. Ya en el tramo final de la fase regular, los dos últimos partidos como local del COB serán con Estudiantes (25 de abril) y Granada (7 de mayo).