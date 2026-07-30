El COB está en capilla

La temporada en la Primera FEB se va acercando. El sorteo del calendario de competición fue el siguiente paso de un proceso que, en el caso del COB, continuará este lunes 3 de agosto con el inicio de las sesiones voluntarias de entrenamiento previas al comienzo oficial de la pretemporada, fijado para el 17 de ese mismo mes.

Será el tercer proyecto con Moncho López en el banquillo ourensano, para el que se ha confirmado una plantilla que mezcla continuidad y caras nuevas. Siguen del pasado curso Martín Iglesias, Martín Fernández, Diogo Seixas y Sean McDonnell, que fue el último en sellar su continuidad.

Y aterrizaron en el Pazo Xabi Oroz, Tomas Leimanis, Jan Zidek, Sesan Russell, Javi Nicolau y Eddy Pinedo. Un grupo que combina jugadores que ya han demostrado su nivel en la liga con otros con ganas de hacerlo aprovechando la oportunidad. Y falta uno por llegar. El club trabaja en cerrar un exterior con puntos y amenaza desde más allá de la línea de tres puntos. A esos 11 se les unirá un trío de jugadores jóvenes, prioritariamente gallegos, que ayuden en el día a día a la calidad de los entrenamientos.

Unas sesiones de entrenamiento que darán paso a los primeros compromisos amistosos. La Copa Galicia está prevista para el 5 y 6 de septiembre, mientras que la As Burgas Basket Cup, que tendrá mucho nivel, está fijada para los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre, tanto en su competición femenina como masculina. Antes, los cobistas disputarán dos amistosos.

“La liga ha dado un salto cualitativo y nos exigirá mostrar solidez en el Pazo y tener mejor suerte con las lesiones”

De todo ello y también del mercado habla Moncho López, entrenador cobista, que se muestra “contento” con el trabajo de despacho realizado hasta el momento, aunque reconoce que queda “tarea por hacer”.

Por calendario, lo primero son los entrenamientos voluntarios, que comienzan el lunes. “El primer día tendremos a cuatro jugadores profesionales y la primera semana la terminaremos con cinco, pero en la segunda semana habrá hasta ocho. Estas dos semanas de pre-pretemporada supondrán una motivación positiva”, destaca López.

Una de las tareas cobistas es la de cerrar la plantilla. “Ficharemos a un jugador profesional más, pero estamos esperando nuestro momento porque el mercado ha sufrido una inflación importante. Hemos hecho movimientos, pero no se concretaron porque la cuota salarial estaba fuera de nuestro alcance. Antes dábamos accedido a ese tipo de jugadores, pero el mercado ha subido. En todo caso, haremos un buen fichaje, un jugador titular del nivel de los que tenemos ahora, estoy tranquilo. Lo mismo nos está pasando con ese talento joven que sin estar en la órbita del primer equipo nos ayudará mucho en el día a día. Tampoco aquí es fácil fichar”, reconoce el entrenador del conjunto ourensano.

Moncho López mira también a lo que han fichado los demás y con ello reconoce que “la liga ha dado un salto cualitativo en los clubes de clase media”. La categoría se divide en tres grandes bloques. “Gran Canaria, Granada, Estudiantes y Palencia están muy por encima de los demás. Después, hay un bloque de nivel medio-alto en el que figuran Menorca, Cantabria, Alicante y Fuenlabrada. En el tercer grupo, los de clase media-baja, que es el nuestro, hay equipos como Tizona o Caja 87 que están contratando a jugadores de nivel. Así, a nosotros se nos ponen las cosas difíciles y está claro que el objetivo es conseguir la permanencia e intentar luchar por la novena plaza (la última del play off). Este año descienden tres equipos y entre el noveno y el 16 la diferencia será mínima. Será importante mostrar la solidez en el Pazo que tuvimos en algunos momentos del año pasado, ganando incluso a Obradoiro y Estudiantes, tener más suerte con las lesiones, aunque si estas llegan, creo que esta vez el club está más preparado para reaccionar y no pasar un par de meses sin fichar”.

Buen trabajo

Volviendo al mercado, Moncho López reconoce que el club ha realizado “un buen trabajo”. “Sergio Pérez (el director deportivo) no para de trabajar y siempre está con los objetivos de mercado. Creo que nos hemos movido bien en junio y julio, por ello cerramos los fichajes de Zidek, Leimanis y Oroz. Solo nos falta un fichaje, aunque visto cómo está el mercado no me preocuparía empezar la pretemporada sin él. Sé que llegará un muy buen jugador, al nivel de un titular como Leimanis o McDonnell. Será un jugador de garantías, pero tardamos en cerrarlo porque para nosotros es difícil fichar”.

Amistosos

Ya hay fechas, aunque falta cerrar un rival para los partidos de preparación. El primero será el 29 de agosto en Benavente ante el Oviedo. Después llegará la Copa Galicia (la semifinal el 5 de septiembre y, de ganar, la final el 6). También falta cerrar el rival del amistoso del 13 de septiembre, aunque “podríamos devolver la visita que hizo el año pasado Zamora”, subraya Moncho López, en la antesala de una As Burgas Basket Cup “espectacular”, en la que “habrá un equipo de Champions, un campeón de su país y un aspirante al ascenso en nuestra categoría”.