﻿ El COB apuntala su juego interior con el prometedor Eddy Pinedo

Eddy Pinedo, un habitual de las concentraciones de las categorías inferiores de la selección española.

El pívot murciano, Eddy Pinero, aunque nacido en Perú, llega al COB tras completar su ciclo universitario en Estados Unidos y con trayectoria en las selecciones nacionales (fue campeón de Europa sub-16 y sub-18). Hace solo unas semanas fue elegido por el seleccionador absoluto, Chus Mateo, para un trabajo de entrenamiento con algunos de los mejores proyectos de futuro del baloncesto español.

Pinedo tiene 22 años y ha jugado en las universidades de North Carolina Greensboro y de Saint Francis. Mide 2,02 y destaca por su contundencia cerca del aro, además de un gran conocimiento del juego.

Además, el club presidido por Diego Regueira, apuntala su proyecto logrando fichar a Pinedo por varias temporadas, un jugador que tenía opciones de equipos de Primera FEB e incluso Liga ACB en un momento del mercado en el que los jugadores "cupo" están realmente cotizados.

Con este fichaje son ya seis los jugadores confirmados en la plantilla que dirigirá Moncho López: los exteriores Xabi Oro, Martín Fernández y Diogo Seixas y los interiores Jan Zidek, Eddy Pinedo y Martín Iglesias. Los próximos objetivos son los cinco jugadores llamados a ser el "quinteto inicial" del equipo y alguno de ellos podría anunciarse en las próximas horas.