Xabi Oroz, un base de garantías para el COB

El base Xabi Oroz trata de superar la defensa del Básquet Coruña en las semifinales de la última Final Four que disputó con el Palencia.

El puesto de base es el protagonista de la actualidad de un COB que puede dar en los próximos días un mensaje claro del tipo de plantilla y la ambición que busca con ella. El mismo día que se hizo oficial la ya conocida marcha de Isaac Vázquez al Básquet Girona, el club anunció uno de los dos jugadores que ocuparán su posición, Xabi Oroz.

Se marcha la “perla” del baloncesto ourensano y llega un jugador asentado en proyectos ambiciosos de la competición, con experiencia en la Liga ACB y con un rol muy importante en equipos que han logrado el ascenso o jugado la Final Four varias temporadas.

El fichaje de Oroz lo lleva cocinando a fuego lento el COB desde hace semanas. Ese y el de otro base para completar la posición con un jugador con todavía un papel más destacado y en proyectos más ambiciosos. Si es capaz de cerrar ese otro base el club conseguiría el primero de sus objetivos, dar un claro paso adelante en una posición tan importante, fichando a dos jugadores con peso en la categoría. Pero esa operación es otra historia.

El COB tenía claro desde hace semanas que iba a cambiar completamente el puesto de base. Descartada la renovación de Rafa Lisboa y con Isaac Vázquez ya “cerrado” en Girona hace más de un mes, la idea era conseguir dos bases de garantías en la competición o con trayectoria en liga europeas importantes. Si nada se tuerce lo tendrá, empezando por la primera de las dos piezas.

Trayectoria y polivalencia sobre la cancha

Xabi Oroz no necesita presentación en una categoría en la que ha logrado dos ascensos a la Liga ACB con el Gipuzkoa (2017 y 2020) y que ha disputado las tres últimas Final Four de la liga, la primera con el Gipuzkoa (2024) y las dos últimas con el Palencia (2025 y 206). En todos esos equipos el ya nuevo jugador del COB ha tenido siempre un rol importante.

El base de Azkoitia (Guipúzkoa) destaca por su criterio y equilibrio en el juego. En ataque puede jugar en dos posiciones y siempre con buena lectura del juego, estando algunas campañas entre los mejores asistentes de la liga. Pero además brilla por su capacidad defensiva y por su tamaño (1,93), lo que le permite emparejarse con cualquiera de los jugadores de las tres posiciones exteriores.

“Es un jugador con una amplia experiencia competitiva, acostumbrado a rendir en contextos exigentes y con un gran conocimiento del juego. Una de sus principales virtudes es su versatilidad, ya que puede desempeñar diferentes posiciones en la cancha y adaptarse a distintas situaciones tácticas. Esa capacidad para aportar en varios roles encaja perfectamente con nuestra manera de entender el baloncesto y nos ofrece muchas alternativas dentro del equipo”, decía Moncho López sobre su nuevo base. Y añadía que “es un jugador con carácter, compromiso y una gran ética de trabajo, aspectos que consideramos fundamentales para seguir construyendo un grupo sólido y competitivo”.

Un ourensano en la ACB

La plaza de Oroz la ocupaba esta campaña el debutante Isaac Vázquez. El jugador ourensano tiró la puerta abajo desde el inicio de la pretemporada y se ganó ser uno de los jugadores más destacados del COB, dejando además algunos partidos espectaculares, como la victoria en el Pazo ante el Obradoiro y la derrota en Palencia en la que fue ovacionado por el público local.

Terminó la liga promediando 7,6 puntos por partido, pero sobre todo confirmando que estaba preparado para ser importante en la liga y su constante progresión, que lo ha llevado, en tres temporadas, de la Tercera FEB (Bosco Salesianos) a la Liga ACB.