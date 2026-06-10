El COB calienta sus gargantas

Una grada que apriete, que contagie al resto y que recuerde al COB noventero. Es el objetivo de la nueva iniciativa del club, pensada y creada de la mano de un grupo de aficionados de los de toda la vida. La Grada Pertenza llegará este próximo curso para ser la expresión de un sentimiento. Fue presentada con la presencia del técnico Moncho López, el jugador Martín Iglesias y los aficionados Antía, Rubén, Fon y David, en representación de todo el grupo de cobistas de A Voz do Pazo.

“Queremos conseguir que los partidos en el Pazo se conviertan en una auténtica fiesta, disfrutar como en los años noventa, con una grada colorida. Que cada partido del COB sea una fiesta. El principal objetivo es llenar esa grada. Y lo queremos conseguir sí o sí”, explica Rubén.

Antía, a su lado, explica el proceso para ser uno más. “Para formar parte, pódese facer a través das peñas existentes ou individualmente. A idea é que toda aquela persoa que quera formar parte, poda facelo a través duns prezos, pero que iso leve asociado tamén unha implicación e un compromiso co clube”, completó Antía. Unos precios que serán anunciados en los próximos días, pero que avanzan serán “económicos”.

Y al otro lado de ese apoyo, recibiéndolo, estarán el técnico Moncho López y el jugador Martín Iglesias, que también destacaron la importancia de contar con una afición activa. “Siempre vamos a estar más cerca de ganar teniendo el apoyo de la voz del Pazo y, especialmente, de esta grada de pertenencia que se crea ahora. Una de las cosas bonitas que tiene el COB, y ya lo notaba antes de llegar al club, es la cantidad de familias que están presentes en el Pazo. El COB es un equipo que es transversal a diferentes generaciones de aficionados”, analizó el entrenador cobista.

Desde dentro de la pista, Iglesias puso el foco en “como a afeción axudou a pasada tempada a que déramos a volta ao marcador para lograr victorias de moito peso, como foi, por exemplo, a lograda ante o Obradoiro. Fago un chamamento para que a xente que ten dúbidas e non está segura de acudir ó COB, que non teña dúbidas e acuda”.

Unión entre todos los estamentos para empezar a crear ambiente antes incluso del arranque de la temporada. Las gradas también juegan. El COB y su gente quieren demostrarlo y, en esa misión, nadie sobra.

Más de 500 socios y nuevos proyectos La campaña de socios progresa y más de medio millar ya a ha renovado en esta primera fase. Tienen hasta el viernes para prolongar su compromiso a un precio más reducido. Después, se abrirá el proceso para nuevas altas. “Estamos contentos. Vamos a seguir trabajando para que la inmensa mayoría de los socios del año pasado renueven y de ahí la política de precios y de facilidades”, explica Gonzalo Sueiro, consejero y encargado del Área Social. Un estamento que no para y ya tiene nuevos proyectos. “Trabajamos con colegios, clubes y diferentes asociaciones. Nos faltaba una pata y podemos avanzar que haremos un proyecto con los mayores, algo innovador en una provincia especialmente envejecida”, avanza.