Nuno Manarte apuntala al COB como entrenador ayudante

La plantilla del COB seguirá sumando piezas en las próximas fechas, pero además se va configurando el cuerpo técnico que liderará, una temporada más Moncho López. El club hizo oficial la salida del ourensano Diego Gómez y pocas horas después anunció a su relevo, el nuevo entrenador ayudante, que será el portugués Nuno Manarte. Entrenador con mucha experiencia en el baloncesto de élite en su país y además, técnico ayudante en la selección absoluta de Portugal.

Este martes se incorpora a los entrenamientos de post-temporada del COB en el Pazo y en la entrevista a La Región explicaba con claridad los porqués de su fichaje. Todos los caminos parecían llevar a Ourense. El primero, por seguir en una Primera FEB en la que estuvo la campaña pasada con el Cartagena: “Me encantó la liga. Es una liga muy buena. Es una liga muy competitiva y con un nivel muy alto. Hay siete, ocho o nueve equipos con un nivel altísimo. Cada semana que preparábamos los partidos teníamos que hacer cosas diferentes por la riqueza que tenían todos los equipos”. Y añade que en la selección de Portugal, ya había recibido la misma información: “Hablaba mucho con Rafa Lisboa y con Diogo Brito y siempre me decían que esta es una liga muy buena para estar”.

El segundo argumento radica en el entrenador principal: “Siempre he tenido mucha ilusión de saber cómo era un equipo de Moncho López, de saber cómo entrenaba a sus equipos, que siempre han jugado un muy buen baloncesto”. Y en el cuerpo técnico estarán otras personas conocidas: “Conozco a Isabel Lemos como a Moncho, solo de los años en Oporto, pero la afinidad nos va a ayudar mucho. Además estará David Pérez, el mismo preparador físico que teníamos en Cartagena, en el momento de llegar a un lugar nuevo tener a alguien que conozco también es importante”.

Otro entrenador le dio un empujón más. La campaña pasada el técnico principal del Cartagena era un excobista, Félix Alonso: “Hablé con él y me habló muy bien del club y de la ciudad. Me habló muy bien de las personas, de la estructura que hay y de la seriedad del club. La verdad es que todo lo que me llegaba del COB me hacía muy fácil tomar una decisión”. Y por si faltaba algo, comenta que “estoy a dos horas de mi casa (Ovar)”.

Manarte, que a finales de mes se incorporará a la selección para una nueva ventana FIBA, acaba hablando de las expectativas con las que llega y que las que le transmite el club: “Queremos dar un paso adelante. Es muy temprano, porque estamos todavía en un momento de construcción del equipo, pero el objetivo y la ambición es dar un paso más y entrar en play off. En los últimos años el equipo ha empezado siempre bien y luego no ha podido mantenerse y ahora la intención es dar ese paso más y llegar al play off”.