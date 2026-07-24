El COB y la hoja de ruta a seguir

Al COB 2026-2027 le falta un fichaje de peso para cerrar la plantilla y encontrar a un trío de jóvenes jugadores para ayudar en los entrenamientos y en ese fundamental día a día. Pero más allá de alguna incógnita que resta por despejar, la nueva temporada cobista empieza a tener unas cuantas certezas. Por ejemplo, en las fechas clave que tiene por delante en un verano que volverá a ser intenso en varios frentes.

El calendario

No habrá drama como el año pasado, con la situación de Betis retrasándolo todo. El calendario de competición se conocerá este miércoles 29 de julio desde las 11:00 horas. El primer partido, el último, las “excursiones” navideñas por Pazolandia… Momento para planificar viajes, tanto el club como los aficionados, aunque tras los ascensos de Obradoiro y Básquet Coruña no haya derbis autonómicos.

Sesiones voluntarias

El COB repite la fórmula. Antes del estreno oficial de la pretemporada, Moncho López y su equipo dirigirán unas sesiones de trabajo previas para los jóvenes y los que se quieran unir. Será desde el 3 de agosto en el Anexo de Os Remedios. Toca quitar el óxido del verano y empezar a coger los conceptos desde el minuto 0. Suele haber alguna sorpresa de jugadores que llegan antes de tiempo para comenzar a sudar.

Pretemporada

Será el lunes 17 de agosto cuando la pretemporada arranque de forma oficial. El escenario, el Pacito para empezar. Luego, Dios dirá. Se espera que en los primeros entrenamientos falten jugadores como Zidek o Leimanis, con sus selecciones internacionales.

Primer amistoso

El club busca cerrar uno o dos encuentros amistosos para intercalar entre las sesiones de entrenamiento. Serían previos a los torneos que llegarán en el mes de septiembre y que subirán el nivel de exigencia.

Copa Galicia

Santiago de Compostela será el escenario de la edición 40 de la Copa Galicia. El COB compartirá cartel con el anfitrión Obradoiro, el Básquet Coruña y el Breogán. Tres equipos de ACB y no demasiada preparación en las espaldas cobistas. El sorteo de los cruces se realizará en nlos próximos días para definir las semifinales en el Fontes do Sar.

Torneo As Burgas

El As Burgas Basket Cup tendrá continuidad en este periodo de verano, nuevamente con competición femenina y masculina. Será los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre en el Pazo. Los detalles se guardan para la presentación oficial, pero se sabe, en el caso de los chicos, que habrá un cartel internacional, más equilibrado y que habrá algún equipo de los nobles de Primera FEB.

Inicio de Liga

Marcado en rojo está el 25 de septiembre. Ese viernes, y por extensión el fin de semana, comenzará una nueva temporada en la Primera FEB. Las ilusiones, los miedos y las esperanzas pasarán a la pista, que será la que dicte sentencia.

La Copa

La Copa España, cuya Final Four disputó el COB la pasada edición, regresa con algún cambio. Los equipos de Primera FEB se ahorran la fase de grupos y entrarán en la ronda de dieciseisavos, fijada para 20 y 21 de octubre a partido único.