El COB cierra su juego interior con el fichaje de Javi Nicolau
CONTRASTADO
Javi Nicolau es el último fichaje en la zona de un COB cada vez más próxima al cierre de su plantilla.
El cuerpo técnico de COB buscaba un interior sólido y solvente en la categoría y tuvo que trabajar varias semanas para cerrar un fichaje con muchas novias en la categoría. Con 29 años y 2,08, Javi Nicolau es un pívot consolidado en la división y con varias temporadas notables en Logroño y San Sebastián.
Uno de los mejores intimidadores de la liga cada temporada y un jugador potente en la zona y atacando el aro.
El COB se centra ahora en el fichaje de un alero norteamericano que tiene que ser la referencia ofensiva del equipo.
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