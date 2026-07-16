El COB cierra su juego interior con el fichaje de Javi Nicolau

El cuerpo técnico de COB buscaba un interior sólido y solvente en la categoría y tuvo que trabajar varias semanas para cerrar un fichaje con muchas novias en la categoría. Con 29 años y 2,08, Javi Nicolau es un pívot consolidado en la división y con varias temporadas notables en Logroño y San Sebastián.

Uno de los mejores intimidadores de la liga cada temporada y un jugador potente en la zona y atacando el aro.

El COB se centra ahora en el fichaje de un alero norteamericano que tiene que ser la referencia ofensiva del equipo.