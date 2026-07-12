Sean McDonnell renueva con el COB

Aunque los ojos estaban (y están) puestos en el mercado de fichajes, el COB no había cerrado todavía el capítulo de renovaciones, pese a que se hiciera esperar un poco más. Si con los movimientos realizados ya aseguraba disponer de una base que aportaba continuidad al proyecto, el último intensifica esa misma línea. Sean McDonnell (1995, Encinitas -Estados Unidos-) continuará en el Pazo una campaña más. El ala-pívot californiano vivirá su segunda temporada defendiendo los colores del club ourensano, aportando la experiencia que atesora en la competición y el conocimiento de juego que le hace ser uno de los hombres importantes para el técnico Moncho López.

McDonnell, a día de hoy, ocupará una de las dos plazas de extracomunitario que tenía disponibles el conjunto ourensano. Pero es una situación que puede cambiar. Desde el COB, y con más fuerza gracias a la llegada de nuevos miembros a la directiva, han trabajado y trabajan para que el estadounidense consiga la nacionalidad italiana y pase a ser un jugador comunitario. Ya ha habido reuniones con la Federación Española, viajes y burocracias varias propias de un proceso de este tipo. Solo falta que salga la sentencia. Desde las oficinas del Pazo confían en que se produzca, y de forma afirmativa, a lo largo de la temporada. Y no descartan incluso que la noticia se produzca antes de que comience la competición oficial porque el trabajo previo está hecho y es cuestión de los tiempos que marquen las “altas instancias”. Un movimiento que volvería a liberar una licencia de extracomunitario y que aumentaría el valor en el mercado de un jugador ya renovado a pesar de que no le faltaron “novias” durante el mercado. Con el interés cobista sobre la mesa, su idea inicial era continuar. Y así fue hasta el final.

McDonnell participó en 32 encuentros ligueros la pasada campaña, en los que promedió 8 puntos, 4,6 rebotes y 1,5 asistencias por partido para tener una media de 10 de valoración. Como todos los miembros de la plantilla, tuvo sus momentos de forma y de acierto, pero sobre el parquet se mostró como un jugador importante, una extensión del entrenador en la pista, y dentro del vestuario como un valor seguro para ayudar a los jóvenes y a las nuevas incorporaciones.

Reacción de Moncho López

El técnico Moncho López se congratuló por la continuidad de un jugador de peso en el equipo. “A continuidade de Sean McDonnell é unha magnífica noticia para o club porque representa o tipo de xogador que queremos ter no noso proxecto. Desde o primeiro día demostrou un compromiso absoluto co COB, co traballo diario e coa idea de equipo que queremos construír”, destacó el entrenador cobista. “A súa polivalencia achéganos unha gran riqueza táctica. Pode desempeñarse con garantías tanto na posición de aleiro como na de ala-pivote, o que nos permite configurar diferentes quintetos e responder a distintas situacións de xogo sen perder equilibrio nin competitividade”, completó Moncho López.

La dirección deportiva del club ourensano trabaja ahora en la incorporación de un exterior con un perfil de anotador y generador y en un pívot llamado a ser titular.