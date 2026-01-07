El COB cumple en Logroño y se mete en la Final Four de la Copa España (64-72)

El COB firmó el expediente, aunque con unos cuantos borrones durante el partido, y superó al Logrobasket para meterse en la Final Four de la Copa España. Los ourensanos se medirán al Estudiantes y en la otra semifinal se enfrentaran el Palencia y el Fuenlabrada.

El marcador y el billete para luchar por el título son lo único positivo de un partido en el que los ourensanos nunca estuvieron cómodos ni jugaron bien. Desde el inicio se los notó imprecisos y con poco acierto, aunque con el paso de los minutos fueron imponiendo su superioridad para no temer por la victoria.

Kingsley Okanu y Martín Fernández fueron los mejores y la clave de la victoria cobista. Los únicos con capacidad para castigar con regularidad al equipo local.

En el final del tercer cuarto los de Moncho López lograron una renta de 10 puntos (48-58) y al inicio del último rompieron definitivamente el encuento (50-67). En los minutos finales volvieron a encadenar errores que permitieron al Logrobasket maquillar el resultado y empeorar todavía más las sensaciones para un COB muy mejorable.

La peor noticia para el COB fue la lesión en la primera jugada del partido de Carlos Jürguens. El estonio se une a una enfermería en la que ya está el pívot Martín Iglesias y deja todavía más limitado al equipo a tres días para recibir en el derbi en el Pazo al Obradoiro.