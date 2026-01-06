Estudiantes y su historia: El COB y sus carencias

Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el COB tuvo una doble personalidad. Mostrándose intenso y convincente en su proceder, en una primera parte (42-43 como parcial a su favor) donde el rebote fue de un COB que le aguantó el pulso de los porcentajes anotadores a Estudiantes, por una segunda parte donde ya nada fue igual (50-32 en contra).

Un COB al que mide su esfuerzo, argumentos tácticos e ilusión, hasta donde llega

Y en duelos de máxima exigencia no toca otra que ofrecer una versión a la altura: la mejor. El conjunto ourensano, que de salida había elegido creer, dejó de hacerlo. Le faltó continuidad. ¿Cuál habría sido el resultado de haber tenido el conjunto ourensano esa continuidad? ¿Por qué no la tuvo? Mejor sería preguntarse ¿Qué habría sido del COB si sus tiradores hubieran alcanzado el 50 por ciento de efectividad en tiros de campo (cien por cien en tiros libres) como sí hizo Silverio? ¿Dispone el COB del equilibrio en las rotaciones que su rival sí tiene? Y es que esa fue la gran diferencia entre un Estudiantes, al que mide su historia, que mayormente está en la ACB, a donde intenta volver, y un COB al que mide su esfuerzo, argumentos tácticos e ilusión, hasta donde llega... Y los arbitrajes se lo permiten.

Hombre por hombre el COB puede presentar uno de los mejores quintetos defensivos de la Liga. Con energía para defender su aro y nublar la primera línea de ataque rival para generar transiciones. Así lo venía haciendo y así lo hizo, pero solo en la primera parte, ante el Estudiantes.

Otra cosa es la ofensiva. Que, como bien dice el laureado técnico Bobby Knight “no es la igualdad de oportunidades”, sino que, subraya, “está reservado para los mejores”. Y esto lo deben saber todos: “Quién va a jugársela, a asumir un mayor volumen de tiros”. Ese jugador al que los modernos llaman “generador” y que el COB no tiene. Por momentos puede ser Lisboa, incluso puede tirar Kalscheur, o quizá, aunque parecen solaparse, Smith o Mc Donnell, pero, ninguno de ellos con la solvencia precisa para esa generación de puntos que otros equipos sí tienen o fueron incorporando y el COB no. ¿Ni se le espera?