El COB se disfraza de gigante para ganar al Estudiantes en el Pazo (103-97)

El COB es uno en el Pazo y otro cuando viaja. El miércoles había caído en Cartagena y esta tarde fue capaz de ganar al Estudiantes y de hacerlo además con un baloncesto de un nivel altísimo. Los de Moncho López fueron por delante toda la primera mitad y supieron aguantar en un final de acierto casi pleno.

Los primeros 10 minutos ya avisaron del nivel de intensidad y de acierto con el que estaban los ourensanos (27-16), pero en el segundo cuarto el Estudiantes firmó un recital en el triple (11-21) que le hizo llegar muy igualado en el marcador (54-49).

Y quedaba lo mejor. La segunda mitad mostró uno de los mejores partidos en mucho tiempo en Ourense. Un toma y daca constante. Sasu Salin y Omar Silverio acribillaron una y otra vez desde la distancia (56-63), pero el COB nunca le perdió la cara al partido de la mano de Rafa Lisboa y Gabe Kalscheur (71-72).

En el cuarto decisivo arrancó mejor el Estudiantes (74-79), pero un parcial de 9-2, con un gran Martín Fernández, le devolvió la delantera a los locales (83-81) y ya no la perderían.

Romaro Gill y Tanner McGrew fueron también decisivos y pusieron en pie a un Pazo que vuelve a soñar con las opciones de su equipo de jugar el play off de ascenso a la ACB.