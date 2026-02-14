Galería | El Pazo disfruta de un sábado de baloncesto y Entroido

El COB regresó al Pazo para enfrentar al Estudiantes. Los de Moncho López siempre estuvieron apoyados por una afición que lleno de disfraces el recinto.

El Pazo de los Deportes vovlvió a vivir un partido del COB. Los aficionados cambiaron las camisetas del equipo y las bufandas para llenar las gradas de colorido con sus disfraces pero no dejaron de animar y apoyar al COB en todo momento.

Los de Moncho López saben que de locales cuenta con un jugador más, la afición, siendo una cancha dificil de visitar. En este sábado de Entroido, el color y el baloncesto no faltó