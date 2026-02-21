El COB hace doblete en el Pazo rumbo al play off: victoria y average (81-69)

El COB no admite dudas ni rivales cuando juega en el Pazo. Desde la calidad y el acierto, como la jornada pasada ante el Estudiantes, o bajando a la mina y arrinconando al rival desde la defensa, como esta tarde ante el Palma. Diez partidos y ocho victorias ante sus aficionados para llegar al parón de selecciones como claro candidado a los play off de ascenso a la Liga ACB.

Esta vez tocó masticar el partido cuarto a cuarto y también lo supo hacer. Pese a empezar con problemas en ataque ya se fue mandando al final del primero cuarto (19-18) y en el segundo enlazó sus mejores minutos en las dos mitades del campo para abrir la primera renta importante (39-30). Imposible ante un Palma que supo recurrir al físico y a la calidad de Bombino para irse al descanso igualados (36-34).

Tras el paso por vestuarios el COB subió todavía más su nivel defensivo y poco a poco empezó a controlar el marcador y, de verdad, también el juego. Por 15 llegaron a mandar los ourensanos ya al inicio de un último cuarto en el que el average empezó a ser el objetivo.

Rafa Lisboa asumió el peso del ofensivo del COB y el "bonus" también se quedó en el Pazo.

La ventana de selecciones obliga a parar la liga el equipo ourensano llega lanzando a por el play off y con su afición convencida de ello.