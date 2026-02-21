Moncho López, entrenador del COB: “Hay que ser guerreros”

Moncho López, entrenador del COB, analizó el duelo de este sábado ante el Palma y destacó que “hemos entrenado bien durante esta semana que, después de mucho tiempo, fue una semana completa de entrenamientos. Hemos podido hacer una construcción más progresiva de plan de partido. Tenemos ya a Carlos Jürgens entrenando de nuevo con nosotros, aunque sin contacto, con poca carga y será baja para este partido. Llegamos conscientes de la importancia del encuentro, a estas alturas de la temporada y contra un rival que tiene el mismo balance que nosotros, probablemente peleando por los mismos objetivos. Si en verano nos dicen a los dos equipos que estaríamos compitiendo por esa plaza de play off, ellos por ser recién ascendidos y nosotros por nuestra capacidad económica, pocos creerían que tuviésemos opciones. Y ahí estamos. Llegamos tras lograr una victoria importante ante el Estudiantes, jugamos en nuestra casa y queremos que eso sea un factor definitivo para ayudarnos a vencer”, comentó aludiendo a la fortaleza de los ourensanos delante de sus aficionados.

El preparador cobista pasó revista a lo que pueden ser la claves que desnivelen la balanza. “Contra el Palma tenemos que controlar su amenaza de tiro de tres, que es grande. Sobre todo con un Brian Vázquez, que suele salir desde el banquillo, pero es capaz de cambiar partidos. La movilidad de sus hombres grandes también nos preocupa. La de Aramburu de cuatro haciendo de falso cinco, y la de Bombino como pívot, que se mueve como un cuatro, con una gran coordinación motora y con capacidad de jugar de fuera hacia dentro. Es un equipo muy construido tácticamente, con jugadas muy trabajadas, siendo muy eficaces saliendo desde tiempo muerto o al comienzo de los cuartos. Resumiendo, en defensa será importante ganar los duelos individuales, sabiendo cada jugador a qué rival se enfrenta. Hay que tener control del balón cuando ataquemos, romper su presión, atacar su zona. Jugamos ante un equipo muy guerrero y no podemos ser menos, hay que serlo. Cuando no jugamos con el colmillo afilado no somos el mismo equipo. Nadie puede ser más guerrero que nosotros”.

El rival

Por su parte, Pablo Cano, técnico del Fibwi Palma, señaló que “estamos muy contentos y con motivación de poder salir a la cancha a jugar. Vamos a jugar en una pista que nos genera una motivación especial por la magnitud del rival. Son un equipo que está jugando un baloncesto muy bueno, con las cosas claras, con jugadores que están creciendo en la liga y con un entrenador al que admiro particularmente”, apuntó.