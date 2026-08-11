El COB empieza a acelerar el ritmo

El COB arrancó la segunda semana de entrenamientos y lo hace sumando efectivos. Ayer llegaron a Ourense Sean McDonnell y Sesan Russell y con ellos ya son ocho los jugadores que trabajan a las órdenes de Moncho López. Todavía falta una semana para que arranque oficialmente la pretemporada, pero el equipo ourensano lo hará sumando ya mucha carga de trabajo en las dos semanas previas y voluntarias que ha diseñado el cuerpo técnico.

Xabi Oroz, Martín Fernández, Diogo Seixas, Martín Iglesias, Eddy Pinedo y Javi Nicolau se han ido incorporando escalonadamente y siguen trabajando en la cancha anexa del pabellón de Os Remedios a la espera de poder empezar a trabajar en el Pazo. A ellos se suman ahora dos nuevos “refuerzos”.

Sean McDonnell y Sesan Russell se incorporan ya a los entrenamientos del equipo

“Esta fase actual se está desarrollando con normalidad y se caracteriza por el trabajo con un grupo reducido de jugadores. Tenemos un enfoque técnico, no hay trabajo técnico-táctico de conjunto, se priorizan los fundamentos individuales y un trabajo de acondicionamiento físico en el que el objetivo principal es homogeneizar los estados de forma, ya que los jugadores llegan con diferentes niveles de inactividad, vacaciones de uno o dos meses, entrenamientos por cuenta propia... Además, tenemos un enfoque en la integración, ya que es fundamental la socialización y adaptación de las nuevas incorporaciones al equipo”, explica Moncho López tras la primera sesión de la segunda semana.

Leimanis y Zidek

Para este momento previo al inicio de la pretemporada, la llegada de los jugadores marca la evolución del trabajo colectivo. El base letón Toms Leimanis tiene previsto llegar a la ciudad a finales de esta semana y el lunes se unirá al grupo y Javier Nicolau su integración táctica será más lenta, ya que no ha llegado en condiciones de incorporarse al ritmo del grupo por molestias físicas que están siendo tratadas por los servicios médicos del club. Por último, Jan Zidek todavía no llegará todavía a Ourense y no lo hará hasta los primeros días de septiembre debido a su convocatoria con la selección de la República Checa para los partidos de finales del mes de agosto contra Bélgica y Noruega y correspondientes de una nueva ventana FIBA.

El joven base Darío Pérez y el ex cobista Sergio Rodríguez están ayudando en los entrenamientos desde el primer día.

El 17 arranca lo “serio”

A partir del próximo lunes, día 17, comenzará oficialmente la pretemporada y “la dinámica de trabajo cambiará significativamente”, avanza Moncho López.

Con seis semanas completas de trabajo enfocadas al primer partido de liga, ante el Tizona en el Pazo, el COB se marca como primer objetivo la “construcción del juego: los entrenamientos estarán dirigidos a la construcción del juego colectivo, tanto en las fases de ataque como de defensa” y con el primer test fijado para el día 29, en Benavente ante el Oviedo: “Se disputará al final de las dos primeras semanas de trabajo. Será un partido puramente de preparación, sin objetivos competitivos y probablemente con ausencias importantes de los hombres grandes”. Después llegará la Copa Galicia, ante el Básquet Coruña. “Las fechas del torneo las consideramos demasiado tempranas. La competición no condicionará ni alterará la progresión normal del trabajo de pretemporada”, acaba el técnico del equipo cobista.