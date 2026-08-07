El COB se impone al calendario

Sudando la camiseta. Así se encuentra la avanzadilla cobista en estos primeros días de agosto. En la era Moncho López, el equipo se ha acostumbrado a empezar antes del inicio oficial de la pretemporada. Sesiones voluntarias, diferentes pero exigentes, que aceleran la aclimatación y la creación de vínculos entre los que siguen y los que llegan. Lo sabe y lo valora el preparador de Ferrolterra con la primera tanda finiquitada.

“La cosa va bien, estamos con ganas, con ilusión, energía. Yo veo a los chavales trabajando bien. Para muchos no es la primera vez que están en estas sesiones, pero los nuevos han entrado en dinámica. Además, han llegado en una forma razonable, que es muy positivo. Y luego, el tipo de entrenamiento que estamos haciendo escapa un poquito de lo que es una preparación de equipo, nos permite ir a detalles individuales, incluso a hacer cosas que luego a lo mejor no tienen que hacer, como salir de las posiciones específicas. Por ejemplo, los grandes trabajan mucho tiro, trabajan manejo como si fueran pequeños. Es algo que suma, que nunca es contraproducente. Pero a mí al mismo tiempo me permite conocerlos, intuir cosas”, explica López. Diogo Seixas, Martín Iglesias, Xabi Oroz, Javi Nicolau, Eddy Pinedo y Martín Fernández son los que apretaron los dientes esta semana. “Para la próxima esperamos a McDonnell y a Russell”, avanza el preparador cobista.

Química

Pero no solo de la pista vive el COB (el anexo de Os Remedios, a falta de poder usar, al menos, el Pacito). No olvidan los intangibles, las relaciones de un vestuario que no suman puntos ni victorias de forma directa, pero que contribuyen a conseguirlas. “Ves como surgen esas relaciones personales, la forma en la que van conectando. Empieza a construirse la figura del capitán, que serán, previsiblemente, Sean McDonnell y Martín Fernández, que ya está ejerciendo. “Ves como se recomiendan restaurantes, como hacen ya el camino de casa al pabellón, dónde aparcar… Parecen gilipolleces, pero en el día a día de un deportista profesional son cosas que ayudan”.

Unas sesiones en las que destaca la juventud. No es casualidad, la palabra proyecto está muy presente en las decisiones del COB. “Somos un proyecto. Evidentemente tenemos exigencias competitivas muy grandes. Hablamos de play off y de permanencia. Pero estamos construyendo jugadores jóvenes, que queremos que sean mejores. Y que lo sean con y para nosotros. Luego, si hay un caso como el de Isaac Vázquez, que sale y deja un dinero, pues bien. Y he notado este verano que ese trabajo se valora. Nos han ofrecido a muchos jugadores jóvenes. Y en el caso de los veteranos como Oroz o Nicolau, han firmado por dos años para incidir en ese objetivo de proyecto”, recuerda López.

Mezclando esa juventud con la sensación de veteranía que les otorga seguir en el equipo, están los dos “Martines” y Seixas. “En el caso de Fernández, ha crecido cada año. Y todos asumimos su importancia en el juego del equipo. Es un jugador que es primera opción. Iba a decir rol de americano, aunque no me gusta utilizar esa expresión. Pero para nosotros es una primera opción ofensiva. Se juega por y para él, por esa capacidad que tiene de anotar puntos en poco tiempo. Y vemos que también va mejorando en otros aspectos del juego, que creo que le darán más jerarquía. Y luego los más jóvenes, que son Diogo y Martín Iglesias, son una satisfacción grande. Te hablaría a nivel de club, pero quiero insistir a nivel personal. A mí me gusta ver que estos chicos, que venían para ver lo que nos daban, han sido importantes”.

El COB descansará este fin de semana y regresará el lunes con la segunda tanda de entrenamientos previos. Llegarán más piezas para que el puzzle que se está conformando acelere sus plazos.