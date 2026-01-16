El COB encaja una derrota de las que duele en Palencia (83-77)

El COB venía de ganar al Obradoiro y confirmó que no era por casualidad. Jugó mejor y dominó claramente durante 30 minutos a otro candidato al ascenso, el Palencia. Llegó al último cuarto con 13 puntos de ventaja (52-65), pero se quedó sin energía por las ausencias de jugadores, sin ideas ante la zona planteada por el equipo local, y sin calidad para decidir a su favor con los tiros que marcan la diferencia en partidos de este nivel.

El equipo de Moncho López volvió a demostrar que tiene juego y está trabajado para competir ante cualquiera en esta liga, pero que va tan justito que cuando se afloja alguna tuerca el margen de error es mínimo. Otra vez tuvo que jugar sin los lesionados Martín Iglesias y Carlos Jürgens y el club continúa mirando hacia otro lado pese a que algunas piezas son claramente mejorables. Incluso así juega un baloncesto tan bueno y tiene tanta intensidad defensiva y compromiso que es capaz de firmar partidos como el de anoche. Pero sin premio, que duele más. Un equipo para pelear por todo con más recursos o ambición en los despachos e impecable en la pista. Moncho López decía en la previa que quieren “aspirar a más”, pero suena hasta temerario cuando tiene tan poco.

El Palencia empezó 7-0, pero se dio cuenta pronto de la seriedad del equipo que tenía enfrente. Un parcial de 0-11 dio la primera ventaja al COB y ya no volvería a estar por detrás hasta el último minuto de la primera mitad.

En ataque sumaban todos, como siempre, y destacaba Gabe Kalscheur con cuatro triples. Y la diferencia estaba atrás. Cuatro tapones al descanso y solo tres rebotes ofensivos locales. La máxima ventaja llegó al inicio del segundo cuarto (20-29), pero la intensidad defensiva supuso las faltas personales de varios jugadores clave y Moncho López tuvo que empezar a inventar rotaciones y quintetos ante un Palencia sobrado de calidad. Le dio a los locales para detener la escapada y para irse al vestuario con una igualada que ya parecía un premio excesivo para la diferencia de juego que se veía en el parquet (39-39).

Recital del COB

El descanso confirmó que con quintetos lógicos y piernas frescas el COB era muy superior. Kingsley Okanu, Martín Fernández y Sean McDonell sumaron e Isaac Vázquez dinamitó el partido con una demostración de calidad y liderazgo espectacular.

En cinco minutos el COB dejó a su rival con sola una canasta en juego y le clavó un parcial de 2 a 15 que encarrilaba claramente la victoria (49-61) a solo dos minutos para el final de un cuarto que terminó con 13 de ventaja (52-65).

Una zona y los recursos

El Palencia no era capaz de detener el nivel ofensivo ourensano y Natxo Lezkano recurrió a una zona que fue decisiva.

Poco a poco se fue recortando la renta y nublando el criterio en el juego cobista. Moncho López fue moviendo las piezas en el sota, caballo y rey con el que cuenta y los tiros clave fallados aumentaron los nervios y la falta de confianza.

El COB estuvo medio cuarto sobreviviendo desde la defensa y algún tiro libre, pero ya arrinconado por un rival crecido y sin recursos de garantías para salir del carril. Jakovics, Borg y Vrankic demostraron el caché que tienen en la liga ante un rival sin ese tipo de jugadores. Lisboa ayer no apareció y McDonell y Kalscheur desaparecieron en el momento clave. Okanu siguió sacando petróleo, pero ya no era suficiente. La diferencia entre los que juegan bien siempre y los que lo hace muchos días. Entre un equipo que aspira al ascenso y uno compite contra ellos.

Pese a la derrota el COB se mantiene en la zona media, en la que se pelea por el play off, pero hace daño a un equipo que trabaja y juega a nivel de ascenso y a una afición que una temporada más se resigna al ver como se pierden oportunidades de soñar a lo grande. Una pena, la derrota y la impotencia.