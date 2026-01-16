El COB, a por el más difícil todavía

El COB pasa página a la energizante victoria del derbi en el Pazo y llega a Palencia con ese impulso como mejor argumento para pensar en competir de la misma forma ante otro de los gigantes de la competición. Se miden los dos últimos verdugos del hasta la semana pasada intratable Obradoiro y también dos de los cabezas de cartel en la Copa España de la semana próxima en el mismo escenario de esta noche.

“El equipo está como siempre, concentrado en hacer las cosas lo mejor posible. Lógicamente, estamos contentos con el partido que hemos hecho el último día, pero también con los pies en el suelo porque estamos en un puesto en la clasificación que es para estar tranquilos, pero no nos llega, queremos estar más arriba. Cuando acabe la liga regular queremos ser un equipo de play off”, asegura Moncho López en un mensaje ambicioso que tiene desde el primer día. Y añadía que “sumar el partido contra Obradoiro fue muy importante y ahora el equipo va a Palencia con la mentalidad de siempre, sin pensar en nuestro adversario, sin dejarnos intimidar y pensando que tenemos una oportunidad de sumar la victoria”.

Está claro que el derbi ratifica las opciones cobistas de pelear por estar en los play off, pero también de que su afición crea en ello. El partido de esta noche es de máxima dificultad, pero una victoria supondría entrar en un territorio nuevo, confirmar que tiene nivel para ganar a los mejores incluso fuera del Pazo: “Palencia es uno de los grandes y además juega en pabellón en el que la atmósfera es impresionante. No voy a decir que es la mejor afición de la liga, porque es la nuestra, pero el ambiente que se crea en Palencia ayuda mucho al equipo de casa. Una de las claves es saber que nos espera un partido con un ambiente lleno y con un rival que va a salir a matar. Sus primeros cuartos suelen ser determinantes y ser capaces de estar conectados desde el primer momento es muy importante”.

Carlos Jürguens es la única baja en el equipo cobista. El escolta estonio no viajó con la expedición, pero sí lo hizo Martín Iglesias, aunque la intención del cuerpo técnico es que el pívot todavía no tenga minutos de juego.

En el Palencia es baja uno de sus jugadores más importantes, el alero Adam Kunkel. Natxo Lezcano elogia al COB y avisa de sus peligros: “Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Hacen un baloncesto bastante diferente al resto de los equipos, que les está produciendo mucho y les hace jugar muy incómodo. Vienen de hacer un gran partido contra el Obradoiro y sabemos que nos espera un partido muy complicado y con un nivel físico muy alto”. Entre las claves, equilibrar el mejor argumento cobista: “Es el mejor equipo de rebote ofensivo de largo. Está claro que tenemos que blindar nuestra zona si queremos tener opciones. Es un equipo muy físico y si no tenemos ese nivel el partido será para ellos”.