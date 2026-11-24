Todas las victorias valen lo mismo, al menos mientras no entren en juego los averages y los empates clasificatorios, pero el golpe de efecto que supone ganar en la cancha del Estudiantes tiene más repercusión. En todos los sentidos.

El COB ya se ha medido a cuatro de los cinco mejores equipos de la liga (solo le falta el Gran Canaria) y ha confirmado su pontencial. Plagado de bajas arrinconó al Alicante en el Pazo , luego dominó y tiro al poste en Palencia y el domingo ganó en Madrid al Estudiantes. Rivales inaccesibles para la mayoría a los que el COB hace terrenales.

Ganó en Madrid con la baja de Diogo Seixas, con varios jugadores limitados por molestias físicas y con su máximo anotador (Martín Fernández) con un rol testiminal por lesión. Pero volvió a demostrar que tiene entrenador del que presumir y que no depende de nadie para jugar bien, competir siempre y ganar la mayoría de las veces.

Con varios jugadores clave todavía lejos su mejor nivel, con problemas para entrenar al completo y sin el recurso de sus rivales de fichar para compensar los problemas. Con todo eso y está metido de lleno en el furgón de los mejores.