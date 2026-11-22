Cuenta la leyenda que el grito de felicidad se escuchó en las Antípodas. No era para menos. El COB conquistó una plaza históricamente adversa y lo hizo con un trabajo de categoría. Los ourensanos superaron a todo un Estudiantes, al que vencieron por un infartante 64-65. Pero no solo dominaron en el marcador. El fondo es la clave y lo que se refleja en la clasificación, pero la forma no le va a la zaga. Ganaron desde el dominio del guion, con una actuación defensiva para enseñar en las academias, y solo algún error en ataque y la enorme calidad individual de los madrileños, impidieron un desenlace que no pusiera a prueba los corazones cobistas. Una jugada final que pudo dejar sin el merecido premio a un equipo que enlaza cuatro victorias ligueras seguidas y que tiene como nota negativa la lesión de Martín Fernández.

Fue un partido sincero. Desde el inicio se vio por dónde iban a ir los derroteros. El COB lo apostó todo a su defensa. Y hay que ser valiente para hacerlo ante el equipo que más anota en la competición. Le fue bien a los de Moncho López, que cogieron las primeras ventajas en un partido de mucho roce y poco punto, (2-7, m.4). Un control que amenazó con alterar Silverio. El exterior del Estudiantes salió a pista, clavó dos triples y lideró un parcial de 10-0 para cambiar las tornas. Se ajustaron los cobistas para agarrarse y cerrar el primer parcial cerca, 16-13.

Esa sensación se trasladó al inicio del segundo. Niang hizo daño en la zona y al COB le costaba encontrar vías de anotación (24-16, m.13). En esa zozobra apareció Russell para, con dos triples, iniciar la remontada. El relevo lo cogió Martín Iglesias, que dibujó dos minutos soberbios en defensa y en ataque para comandar un 0-12 de parcial y mandar un mensaje a navegantes (26-31, m.18) de que aquí nadie iba a renunciar a nada, aunque al descanso se llegó con menos renta, con un 31-33.

En la reanudación se vio a un COB sobresaliente. La ideas más claras todavía y una defensa donde, por momentos, parecía haber siete jugadoras. Agobios madrileños y runrún en la grada. Pero también la sensación de que se le estaba perdonando la vida a un gigante al que estaban consiguiendo dormir. Un 3+1 de Marc García puso el 35-43, pero lo devolvió Treier para mantener a los colegiales a tiro de encontrar una racha. Alguna precipitación y los triples negados a Oroz (lo único en lo que no estuvo acercado) evitaban irse 10 o 12 arriba. Inevitable pensar en eso de “el que perdona, lo paga”. Pese a todo, un triple de McDonnell sobre la bocina clausuró el tercer cuarto con 47-53 en el luminoso.

El COB clavó su bandera en la pista del Estudiantes, algo que no pasaba desde 1993.

Turno para el parcial decisivo, en el que las muñecas y los nervios iban a competir. Y la cosa arrancó embarrada. Imprecisiones, choques, un criterio arbitral que empezaba a enseñar la patita…El combo de la tensión por las nubes. Oroz seguía con el punto de mira desviado desde lejos, pero anotando desde cerca. Silveiro, lastrado por las faltas, volvió a recordar que las mete hasta dormido (55-55, m.34). Ahí salió el carácter del COB. Un parcial de 0-8 y la quinta de Silveiro parecían allanar el camino (55-63, m.37). Ceños fruncidos en la parroquia local.

Pero un triple sobre la bocina de posesión de Speight y una falta disruptiva a Oroz disminuyeron la renta. Y es que llegaron las “faltas” de los ourensanos. El caserismo arbitral llamó a la puerta, escenificado con una técnica que no le pitan a Aurrecoechea tras llevarse el silbato a la boca para pitarla. Miedo.

Un desenlace no recomendado a menores de 18 años. Pinedo resopló para anotar dos tiros libres y subir el 60-65 a falta de un minuto. Nervios de acero. El Estudiantes estaba a un fallo de despedirse del triunfo, pero Treier se sacó un triple de la manga (63-65). A Oroz le cae una falta ofensiva invisible y se va eliminado. Treier lo vuelve a intentar sin acierto, pero el rebote le cae al Estudiantes. Speight falla, Floyd rebotea y Pinedo hace “falta” y se va eliminado. Tiros libres para empatar, aunque el pívot local no es experto en la materia. Mete el primero, falla el segundo, el rebote le cae a los madrileños para ganar, pero Speight primero y Munnings después en el palmeo fallan y la victoria se la queda el COB. Esta vez la moneda salió cara tras hacer un esfuerzo inconmensurable para que así fuera con el 64-65 definitivo.

El COB clavó su bandera en la pista del Estudiantes, algo que no pasaba desde 1993. La semana de tres partidos acabó a lo grande. Los ourensanos se reivindican para que lo mejor esté por llegar.