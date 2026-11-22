UN FINAL DE INFARTO
Para chulapo en Madrid, el COB
UN FINAL DE INFARTO
Cuenta la leyenda que el grito de felicidad se escuchó en las Antípodas. No era para menos. El COB conquistó una plaza históricamente adversa y lo hizo con un trabajo de categoría. Los ourensanos superaron a todo un Estudiantes, al que vencieron por un infartante 64-65. Pero no solo dominaron en el marcador. El fondo es la clave y lo que se refleja en la clasificación, pero la forma no le va a la zaga. Ganaron desde el dominio del guion, con una actuación defensiva para enseñar en las academias, y solo algún error en ataque y la enorme calidad individual de los madrileños, impidieron un desenlace que no pusiera a prueba los corazones cobistas. Una jugada final que pudo dejar sin el merecido premio a un equipo que enlaza cuatro victorias ligueras seguidas y que tiene como nota negativa la lesión de Martín Fernández.
Fue un partido sincero. Desde el inicio se vio por dónde iban a ir los derroteros. El COB lo apostó todo a su defensa. Y hay que ser valiente para hacerlo ante el equipo que más anota en la competición. Le fue bien a los de Moncho López, que cogieron las primeras ventajas en un partido de mucho roce y poco punto, (2-7, m.4). Un control que amenazó con alterar Silverio. El exterior del Estudiantes salió a pista, clavó dos triples y lideró un parcial de 10-0 para cambiar las tornas. Se ajustaron los cobistas para agarrarse y cerrar el primer parcial cerca, 16-13.
Esa sensación se trasladó al inicio del segundo. Niang hizo daño en la zona y al COB le costaba encontrar vías de anotación (24-16, m.13). En esa zozobra apareció Russell para, con dos triples, iniciar la remontada. El relevo lo cogió Martín Iglesias, que dibujó dos minutos soberbios en defensa y en ataque para comandar un 0-12 de parcial y mandar un mensaje a navegantes (26-31, m.18) de que aquí nadie iba a renunciar a nada, aunque al descanso se llegó con menos renta, con un 31-33.
En la reanudación se vio a un COB sobresaliente. La ideas más claras todavía y una defensa donde, por momentos, parecía haber siete jugadoras. Agobios madrileños y runrún en la grada. Pero también la sensación de que se le estaba perdonando la vida a un gigante al que estaban consiguiendo dormir. Un 3+1 de Marc García puso el 35-43, pero lo devolvió Treier para mantener a los colegiales a tiro de encontrar una racha. Alguna precipitación y los triples negados a Oroz (lo único en lo que no estuvo acercado) evitaban irse 10 o 12 arriba. Inevitable pensar en eso de “el que perdona, lo paga”. Pese a todo, un triple de McDonnell sobre la bocina clausuró el tercer cuarto con 47-53 en el luminoso.
El COB clavó su bandera en la pista del Estudiantes, algo que no pasaba desde 1993.
Turno para el parcial decisivo, en el que las muñecas y los nervios iban a competir. Y la cosa arrancó embarrada. Imprecisiones, choques, un criterio arbitral que empezaba a enseñar la patita…El combo de la tensión por las nubes. Oroz seguía con el punto de mira desviado desde lejos, pero anotando desde cerca. Silveiro, lastrado por las faltas, volvió a recordar que las mete hasta dormido (55-55, m.34). Ahí salió el carácter del COB. Un parcial de 0-8 y la quinta de Silveiro parecían allanar el camino (55-63, m.37). Ceños fruncidos en la parroquia local.
Pero un triple sobre la bocina de posesión de Speight y una falta disruptiva a Oroz disminuyeron la renta. Y es que llegaron las “faltas” de los ourensanos. El caserismo arbitral llamó a la puerta, escenificado con una técnica que no le pitan a Aurrecoechea tras llevarse el silbato a la boca para pitarla. Miedo.
Un desenlace no recomendado a menores de 18 años. Pinedo resopló para anotar dos tiros libres y subir el 60-65 a falta de un minuto. Nervios de acero. El Estudiantes estaba a un fallo de despedirse del triunfo, pero Treier se sacó un triple de la manga (63-65). A Oroz le cae una falta ofensiva invisible y se va eliminado. Treier lo vuelve a intentar sin acierto, pero el rebote le cae al Estudiantes. Speight falla, Floyd rebotea y Pinedo hace “falta” y se va eliminado. Tiros libres para empatar, aunque el pívot local no es experto en la materia. Mete el primero, falla el segundo, el rebote le cae a los madrileños para ganar, pero Speight primero y Munnings después en el palmeo fallan y la victoria se la queda el COB. Esta vez la moneda salió cara tras hacer un esfuerzo inconmensurable para que así fuera con el 64-65 definitivo.
El COB clavó su bandera en la pista del Estudiantes, algo que no pasaba desde 1993. La semana de tres partidos acabó a lo grande. Los ourensanos se reivindican para que lo mejor esté por llegar.
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