El COB se hace gigante en el derbi en un Pazo entregado (96-93)

El COB puso punto y final a su racha de derrotas y lo hizo a lo grande, en un derbi apasionante, con una afición entregada y ante el Obradoiro, el equipo más en forma de la liga. Los de Moncho López estuvieron impresionantes desde el primer minuto al último.

El Obradoiro mandó en el marcador hasta descanso, pero ante un COB que nunca se fue del partido, incluso en los momentos de menos acierto.

Tras el paso por vestuarios el COB fue capaz de dar todavía un paso más en ataque y empezó minimizar el ataque santiagués. Con grandes minutos de Isaac Vázquez y Kalscheur completó la remontada y llegó al último cuarto ya habiéndose puesto por delante y con sensaciones de poder conseguir la victoria.

Mandaron los de Moncho López en el cuarto decisivo y llegaron a tener ventajas de 6 puntos, pero el Obradoiro apuró sus opciones e hizo sufrir al COB hasta el final.

Con el bocizano final el Pazo y el COB explotaron de euforia con una victoria como hacía tiempo no se vivía en Ourense.

El COB se asienta en la zona de pelar por el play off en una semana en la que logró la clasificación para la Final Four.