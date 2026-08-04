COB, kilómetro cero

El COB 2026-2027 ya suda sobre la pista. El inicio de las sesiones previas dio el pistoletazo de salida a la nueva temporada, con las ganas y la ilusión propias de este tiempo estival. Un trabajo que contó con jugadores de la primera plantilla, con jóvenes que ayudan a subir la calidad y la cantidad del trabajo y con invitados que quieren ponerse en forma con la vista puesta en lo que les depare el futuro. Todo, en el anexo del pabellón de Os Remedios y con el técnico, Moncho López, al mando de las operaciones, liderando a su reforzado equipo de trabajo. El día oficial del inicio de la pretemporada es el 17 de agosto, pero no hay tiempo que perder para ir generando química y absorbiendo conceptos y de ahí estas sesiones, que ya se están convirtiendo en costumbre y que permiten adelantar la faena.

Sumando piezas

Martín Iglesias, Diogo Seixas, Martín Fernández y Eddy Pinedo ya encendieron su motor baloncestístico, que irá aumentando las revoluciones estos días con actividad grupal y específica. Con el paso de los días se irán incorporando más jugadores, con un Xabi Oroz ya en la ciudad o un Javi Nicolau a punto de sumarse a las sesiones.

Y mientras, en los despachos, el club cobista sigue trabajando para ponerle la guinda a la plantilla con un jugador exterior, que tenga amenaza desde más allá de la línea de tres y con puntos en las manos. Con el grueso del plantel confirmado y cerrado, no hay prisa para tratar de encontrar al hombre más indicado que suponga un salto de calidad para el COB. Los entrenamientos son una realidad. Falta que se vayan sumando las piezas y la pretemporada llegue con un plus en el trabajo y los partidos de preparación con la vista puesta en el estreno liguero frente al Tizona Burgos en el Pazo.