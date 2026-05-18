El COB le da voz a los aficionados del Pazo

La campaña del COB dura 12 meses, aunque implique jugar partidos de dos temporadas distintas. Eso tienen claro en unos despachos que no descansan para cerrar el ejercicio actual y dar forma al equipo y al presupuesto de la liga 2026/2027. Pero también para seguir sacando músculo a nivel social. El club puede presumir de entradas sensacionales en el Pazo, pero aspira a más. Sueña con la ACB en la pista, pero quiere serlo en la grada, incluso estando en Primera FEB.

El área social, capitaneada por Gonzalo Sueiro, ha iniciado un nuevo proyecto: abrir el club a aficionados con muchos años de carnet, ideas nuevas y ganas de implicarse para ayudar a crecer. En esa coctelera entran las ideas de diez cobistas en cada reunión.

"El objetivo es recabar la opinión de la grada del Pazo. Sabemos que todos los aficionados que están aquí son gente que lleva muchos años viniendo al baloncesto y que quieren al club. Lo que buscamos es gente crítica y constructiva y esa es la forma de enriquecer nuestra visión en el Consejo de Administración". Y añade: "Tenemos que estar muy agradecidos a gente que va a dedicar tiempo y esfuerzo a hacer un club más grande. Que nos exijan, nos den caña y traigan muchas ideas y que también ayuden a desarrollarlas. Muchas veces hay proyectos que no se pueden sacar adelante por falta de recursos humanos y estamos muy orgulloso de tener a gente como esta para hacer el club más grande".

Aficionados de toda la vida

Las reuniones se celebran en las oficinas del COB en el Pazo, pero algunos de los miembros del grupo entran por videollamada, por distancia o por motivos personales que les impiden asistir. Aila, Antía, Carlos, Eli, Fon, Jaime, Quique, David y dos Rubén. Ellos son la "voz del Pazo". Sin apellidos, ellos no son cargos ni directivos, son más importantes. Son cobistas de corazón, carnet y trayectoria que le cuentan a La Región lo que los impulsa a entrar en el proyecto.

"Estamos aquí un grupo de aficionados que queremos ayudar, mover el club hacia la ciudad y movilizar a gente joven. Creemos que el club tiene ahora un Consejo de Administración serio y que el proyecto ha avanzado mucho a nivel social. Echamos en falta un poco de gente más joven, queremos que el COB vuelva a ser el equipo de los años 90, cuando veníamos desde el Parque de San Lázaro con bombos y cantando", explica Rubén.

"Lo que buscamos es intentar ayudar al club en cualquier aspecto que no sea deportivo. Hay mucho margen de mejora siempre y frentes que no sean el deportivo", dice Carlos con el enfoque exacto que busca el proyecto: exigencia y compromiso.

Antía es el ejemplo del relevo que va pasando en las familias y predica con el: "O fomento da participación e que toda a cidadanía ourensá se sinta parte do proxecto e do que é o COB, que o sintamos como propio. Queremos voltar os mellores momentos do COB, cando cada vez que había partido se paralizaba a cidade e todo xiraba un poco ao redor da axenda do baloncesto. Eso tamén é unha educación social e familiar e a mín tocoume dende pequena con pais, tíos e curmáns despois dos partidos comendo unhas pizzas. É unha cultura de baloncesto e de cidade que é moi importante recuperar".

Jaime encabeza una de las peñas del club (Enchufad@s): "Que el club sea un poco el equipo del pueblo. Somos un poco una representación de aficionados del COB. He pedido días libres para poder venir al Pazo y buscamos crear ese hábito y sentimiento por el equipo".

Fon está en esta reunión con una camiseta de la UD Ourense. Sentimiento de pertenencia que comprarte con el COB: "A idea do proxecto é que non so sexa vir o partido, que sexan duas ou tres horas antes e despois e que a xente axude a traer máis afeccionados con ese aliciente de pasalo ben".

Son solo algunas de las voces de este grupo que ha llegado para quedarse, crecer y aportar. "Este es un grupo abierto. Todo aquel que crea que puede aportar ideas y trabajo al club de forma constructiva tiene las puertas abiertas. Somos optimistas y todos tenemos la ilusión de volver a ver al club donde llegó a estar, que es en la Liga ACB", termina Gonzalo Sueiro.

Se cierra la puerta y empieza una nueva reunión, la tercera ya de este proyecto del que seguro se conocerán a corto y medio plazo algunas de sus ideas. Mientras el club busca patrocinadores y fichajes con los ilusionar a la grada, el Pazo tiene por primera vez voz en el desapacho. Ellos son la representación de lo más importante que tiene el club, su afición. Sin ellos el COB no tiene sentido. Con gente como ellos es imparable.