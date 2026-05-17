El COB femenino, a Primera Autonómica

El COB femenino ya es equipo de Primera Autonómica. El conjunto que entrena Millán Brea cerró de la mejor forma posible la temporada de su estreno en las competiciones federadas, con un ascenso de categoría. Lo conquistó después de caer por 64-62 en Noia ante el CB Artai de Carballo. Dulce derrota para las ourensanas, que defendieron con solvencia la renta de 19 puntos de ventaja lograda la pasada semana en el partido de ida y, de esta manera, completar el trabajo en una eliminatoria definitiva sensacional y una temporada sobresaliente.

Cerrar el trabajo nunca es sencillo y el primer cuarto así lo certificó. El Artai, con una Iria Sánchez que lo anotaba casi todo y que terminó como máxima anotadora del duelo con 27 puntos, cogió una renta que en ese momento no hacía peligrar la ventaja, pero que servía como aviso a navegantes. Así, 17-8 al finalizar el primer cuarto, con la mitad de la ventaja del encuentro de ida que se fue al limbo.

Las ourensanas, a las que les costaba un mundo anotar, se pusieron las pilas en el segundo parcial. El Artai seguía llevando la delantera, pero la desventaja decreció hasta el 36-30 al descanso.

En la segunda mitad, más de lo mismo, con un COB muy serio que ya no pasó apuros. Incluso tomó la delantera en el partido después de un tercer parcial de 10-18 que le permitió llegar a los últimos diez minutos con un 46-48 muy tranquilizador.

El último cuarto fue muy tranquilo para el conjunto de Millán Brea. El CB Artai terminó llevándose el partido, pero con una ventaja de dos puntos insuficiente para evitar que el COB cantara el “Somos de Primera”. La capitana Noelia Carnero, con 18 puntos, y Paula Álvarez, con 17, lideraron el ataque cobista.