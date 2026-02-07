El COB y el Pazo tiran de corazón para ganar al Alicante y seguir peleando el play off (81-75)

El COB confirmó que en su cancha es capaz de ganar a cualquiera. Esta vez fue el potente Alicante el que no pudo con un equipo ourensano todavía con muchas bajas y sin casi días para entrenar, pero con la intensidad de siempre y un baloncesto impecable. Suficiente para competir en el marcador en la primera mitad y ser superior en la segunda.

Hasta el descanso el COB penalizó su bajísimo acierto en el tiro exterior. Solo Gabe Kalscheur era capaz de anotar con regularidad. Enfrente, el Alicante tiraba del talento de Kevin Larsen, Mike Torres y Eddy Polanco y le sirvía para tener ventajas de hasta 9 puntos, pero nunca para sacar de partido al COB (31-36).

Desde el tercer cuarto el partido fue otro. Defensa a defensa el COB fue sintiéndose superior. Completó pronto la remontada (45-44) y empezó a sumar jugadores a la ofensiva. Sean McDonnell y Kingsley Okanu hacían daño, peor los triples de Jean-Marc Mwema y los detalles de talento de Torres le permitían al Alicante no irse nunca del partido.

El último cuarto aumentó todavía más la emoción y también la calidad. Irrumpió Isaac Vázquez para levantar a su equipo en los momentos más duros y en los finales fue Romaro Gill el que marcó la diferencia. El pívot jamaicano anotó 8 puntos y se hizo enorme en defensa para decidir el partido y enloquecer a un Pazo que sigue creyento en el play off y en que, en esta pista todo es posible.