El COB penaliza sus limitaciones ante el Fuenlabrada en el Pazo (69-72)

Tropiezo lógico, pero duro de digerir para un COB que pagó la falta de recursos, tanto en jugadores como en calidad, ante un Fuenlabrada que se llevó la victoria del Pazo y que empuja a los ourensanos lejos de la zona de play off.

Los cobistas llegaron al último cuarto por delante gracias a un segundo cuarto espectacular y a su permanente nivel defensivo. Rafa Lisboa empujó la opciones cobistas con cinco triples antes del descanso y en el tercer cuarto la ventaja llegó a ser de 9 puntos. Pero poco a poco el COB se fue quedando sin recursos, sin fuerza y sin nivel. El Fuenlabrada controló al base luso y los tiros liberados evidenciaron la falta de recursos con los que contaba Moncho López. Ketwan Smith, Diogo Seixas, Sergi Huguet, Gabe Kalscheur... fueron fallando triples sin oposición y dando confianza a un rival que poco a poco se fue metiendo en partido.

En el último cuarto Isaac Vázquez tomó la responsabilidad y apuró las opciones ourensanas hasta los últimos segundos (69-69). Ahí al COB le faltó experiencia y calidad para saber ganar el partido y acabó entregándoselo a un Fuenlabrada más experto.

La ilusión del Pazo se apagó con una derrota que marca un claro punto y aparte en la temporada. El club no ha movido ficha para reforzar una plantilla limitada ya de inicio y arrinconada en las últimas semanas por las lesiones. Kentwan Smith fue pitado cuando salía de la cancha y la afición se fue en silencio tras comprobar que el objetivo de la temporada tendrá que ser más realista que ambicioso.

El miércoles nuevo partido ante el mismo rival y el próximo sábado llegará al Pazo otro candidato al play off, el Alicante, pero esa ya no parece la guerra del COB. Imposible cuando se compite en inferioridad de condiciones por falta de jugadores y sin recursos o ambición por compensarlo.