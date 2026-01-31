🔴 Directo | El COB regresa al Pazo para estrenar la segunda vuelta ante el Fuenlabrada

El COB empieza la segunda vuelta ante el Fuenlabrada este sábado en el Pazo tras ambos ser derrotados en las semifinales de Copa de España el pasado fin de semana. Ambos conjuntos buscan ganar a un rival directo

Una vez finalizada la Copa, llega el momento de centrarse en la competición liguera y en la vuelta del baloncesto de Primera FEB al Pazo. El COB se enfrenta este sábado al Fuenlabra, rival con quien estrena la segunda vuelta y con quien tiene pendiente el duelo de la primera vuelta.

Los de Moncho López volvieron tocados de Palencia con un Martín Fernández con un esguince en su rodilla izquierda y con algunos jugadores aún recuperándose de un proceso vírico pero eso es cosa del pasado y ahora se ve las caras con un rival directo por el ascenso.

El Fuenlabrada llega a Ourense con algunas caras nuevas llegadas en el mercado de invierno y con el objetivo de mantener la distancia de un partido que tiene con el conjunto auriense.

Sigue todo el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 19:00 horas