El COB progresa adecuadamente y derrota al Zamora (80-94)

El COB 2026-2027 empieza a mostrar sus señas de identidad. El equipo ourensano continúa avanzando en la pretemporada y, en la tarde de ayer, visitó al CB Zamora, que hizo las veces de anfitrión en el 47 Trofeo Diputación. Los de Moncho López fueron de menos a más, volvieron a dejar patente su capacidad de anotación y se llevaron la victoria por 80-94.

Con ambas escuadras echando de menos algún efectivo (Nicolau y Seixas en el bando ourensano) fueron los zamoranos los que comenzaron imponiendo su guion, lo que les valió para terminar el primer parcial dominando por 21-18. Cambiaron las tornas en el segundo. El COB empezó a dominar y a estrechar su idilio con los triples. Martín Fernández y Marc García asumían, y McDonnell ponía sobre la pista su calidad y lectura de juego. Tanto es así, que los ourensanos se marcharon al descanso venciendo 42-47.

La reanudación volvió a igualar la contienda (52-52, m.25), pero los cobistas volvieron a carburar para recuperar la delantera. Acabaron el cuarto +9 e iniciaron el último parcial dispuestos a sentenciar. Los locales sacaron la bandera blanca. El COB se puso 20 arriba (74-94) y solo el plácido final permitió que el marcador se ajustase mínimamente con el 80-94 final, que dejó al capitán McDonnell recogiendo el trofeo como campeones del torneo.

Relacionado El cobismo conquista las calles

Destacaron los 23 puntos de Martín Fernández, los 16 de Sean McDonnell y los 15 de Marc García. Los jóvenes Darío y Fabio también tuvieron minutos.

“Fue un partido de pretemporada, típico, por unas ausencias que iban a condicionar la segunda parte, por el aspecto físico. Estamos a dos semanas del inicio de Liga y ambos equipos tuvimos momentos buenos. Nosotros intentamos mejorar defensivamente la imagen de la primera parte, y lo logramos. Nuestro mejor cuarto fue el tercero. Rompimos la igualdad con orden ofensivo y el desgaste físico que sufrió Zamora, que les penalizó más”, valoró el entrenador cobista, Moncho López.