El cobismo conquista las calles

No es un play off, ni siquiera un partido liguero, pero el COB tenía marcado el día en el calendario. Una de esas citas esperadas por los y las jugadores y por toda su afición. El club realizó la presentación oficial con los suyos, en las calles y en las plazas de la ciudad. Primero, en la Praza Maior. Después, en la de San Martiño. Una jornada festiva por partida doble que sirvió para recordar que la temporada asoma por el horizonte y es hora avivar el vínculo entre los que meten las canastas y los que las celebran.

La primera parada fue la Praza Maior, donde se realizó un acto con Blendio MG, el proveedor oficial de vehículos para las dos próximas temporadas, más una tercera opcional. No faltaron la música, las fotografías y las sonrisas mientras la velada iba cogiendo temperatura.

El plato fuerte llegó un poco más tarde y a solo unos metros de distancia. La Praza de San Martiño y unas escaleras que ya se han convertido en sinónimo de escenario sirvieron para hacer la presentación oficial de las plantillas masculina y femenina, sin olvidar a la cantera cobista que abrió el cartel con una buena representación.

Saludos y discursos

Una por una, las jugadoras del sénior femenino salieron a recibir el apoyo de los aficionados que no se quisieron perder la cita y de los curiosos que, con más o menos idea de lo que estaba pasando, no dudaron en sacar el móvil para quedarse con un recuerdo. “Grazas por estar aquí neste día tan especial. Estamos orgullosas de estar neste proyecto”, señaló Noelia Carnero, capitana del equipo. Un discurso secundado por el entrenador, Millán Brea, que invitó a los asistentes a acudir a los partidos de casa para alentar a las chicas, que lograron el ascenso a Primera Autonómica el pasado curso.

Después llegó el turno de la presentación en sociedad del conjunto masculino. Caras nuevas y caras no tan nuevas pisaron con seguridad la escalinata. Los “Martines” (Fernández e Iglesias), Sean McDonnell y Moncho López, entrenador, fueron los primeros en el ránking de aplausos. No faltaron los júnior en dinámica del primer equipo, Darío y Fabio. “Gente de otros clubes siempre me comenta lo bien que se están haciendo las cosas en el COB y la afición es una parte enorme”, señaló McDonnell micro en mano ejerciendo de capitán. “Es mi tercer año y tenemos más ambición. El COB sois vosotros, su gente, y este equipo va a luchar cada partido y a defender la camiseta hasta el final”, alentó el técnico.

La fiesta, dirigida por David, nuevo speaker cobista, estuvo amenizada por música y cánticos, y también hicieron acto de presencia los sorteos de entradas y camisetas firmadas. Todo con la sonrisa dibujada en el rostro de mayores y pequeños. La temporada llama a la puerta y el cobismo está preparado para que entre hasta la cocina. Hay ganas y ambición. Solo falta que empiece lo serio.