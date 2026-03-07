El COB se queda sin premio a un gran partido en San Sebastián (81-79)

No suma en la clasificación, pero el COB regresó del parón firmando uno de los partidos más serios de lo que lleva de temporada. Mandó en el marcador durante muchos minutos y se supo agarrar al partido siempre que el Gipuzkoa quiso romperlo. Un partido con nivel y competitividad de play off, en el que los ourensanos se quedaron con la miel en lo labios. Kingsley Okanu falló el tiro que habría llevado el partido a la prórroga tras un final en el que Isaac Vázquez y Gabe Kalscheur hicieron creer en la remontada.

En la primera mitad el COB fue mejor y estuvo la mayor parte del tiempo por delante, pero nunca capaz de abrir ventaja contra uno de los equipos más sólidos de la liga. El Gipuzkoa siempre tuvo recursos para estar arriba o pegado en el marcador. Enfrente, los de Moncho López estuvieron muy acertados en el tiro libre y con equilibrio en las dos mitades del campo para irse por delante a vestuarios (40-41).

Tras el descanso el partido todavía dio un paso más. Con dos equipos sensacionales en defensa, pero con más acierto en ataque. Los locales llegaron a tener 12 puntos de ventaja, pero el COB nunca dejó de jugar bien y de competir.

Gabe Kalscheur, autor de 20 puntos, fue el referente ofensivo para ir poco a poco restando e Isaac Vázquez asumió el liderazo en los minutos clave para empatar el partido ya en el último minuto (79-79).

En el cara o cruz final, Gaizka Maiza anotó un canastón a poco más de cuatro segundos del final y Kingsley Okanu, que reclamó una falta cuando recibía el balón, falló el tiro que habría llevado el partido a la prórroga.

Derrota para un COB que no tiene tiempo para lamentarse. El miércoles viene al Pazo el líder de la liga, el Básquet Coruña